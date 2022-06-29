https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799122905.html
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском - РИА Новости, 29.06.2022
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
В Лисичанске группировка российских войск "О" ("Отважные") фактически перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую украинских военных с "большой землей",... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:30
2022-06-29T21:30
2022-06-29T22:01
в мире
иван филипоненко
владимир путин
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ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. В Лисичанске группировка российских войск "О" ("Отважные") фактически перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую украинских военных с "большой землей", передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на военный источник.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о городе Северск в Бахмутском районе."Уже сейчас можно говорить об оперативном окружении противника в Лисичанске", — заявил он.При этом, по его словам, ВСУ пытаются остановить наступление российской армии и активно минируют поля и лесопосадки вокруг Лисичанска со помощью ПФМ-1 "Лепесток" (Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает международные обязательства, — Прим. ред.).Помимо этого, противник ведет интенсивные артобстрелы, действуют противотанковые расчеты, но российские военные продолжают продвигаться вперед, отметил источник.Ранее ВС России сообщили о взятии под контроль нефтеперерабатывающего завода в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска и освобождении соседнего поселка Тополевка Попаснянского района. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799003408.html
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, лисичанск, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:30 29.06.2022 (обновлено: 22:01 29.06.2022)
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
В Лисичанске российские войска перерезали последнюю дорогу, соединяющую ВСУ и Северск