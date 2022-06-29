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Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском - РИА Новости, 29.06.2022
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Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском - РИА Новости, 29.06.2022
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
В Лисичанске группировка российских войск "О" ("Отважные") фактически перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую украинских военных с "большой землей",... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:30
2022-06-29T22:01
в мире
иван филипоненко
владимир путин
лисичанск
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. В Лисичанске группировка российских войск "О" ("Отважные") фактически перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую украинских военных с "большой землей", передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на военный источник.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о городе Северск в Бахмутском районе."Уже сейчас можно говорить об оперативном окружении противника в Лисичанске", — заявил он.При этом, по его словам, ВСУ пытаются остановить наступление российской армии и активно минируют поля и лесопосадки вокруг Лисичанска со помощью ПФМ-1 "Лепесток" (Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает международные обязательства, — Прим. ред.).Помимо этого, противник ведет интенсивные артобстрелы, действуют противотанковые расчеты, но российские военные продолжают продвигаться вперед, отметил источник.Ранее ВС России сообщили о взятии под контроль нефтеперерабатывающего завода в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска и освобождении соседнего поселка Тополевка Попаснянского района. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799003408.html
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, лисичанск, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:30 29.06.2022 (обновлено: 22:01 29.06.2022)
 
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском

В Лисичанске российские войска перерезали последнюю дорогу, соединяющую ВСУ и Северск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
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ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. В Лисичанске группировка российских войск "О" ("Отважные") фактически перерезала последнюю крупную дорогу, соединяющую украинских военных с "большой землей", передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на военный источник.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет о городе Северск в Бахмутском районе.
Вид на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
Из Лисичанска к Северску вышло около 500 украинских военных и 74 наемника
"Уже сейчас можно говорить об оперативном окружении противника в Лисичанске", — заявил он.
При этом, по его словам, ВСУ пытаются остановить наступление российской армии и активно минируют поля и лесопосадки вокруг Лисичанска со помощью ПФМ-1 "Лепесток" (Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает международные обязательства, — Прим. ред.).
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:44Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Помимо этого, противник ведет интенсивные артобстрелы, действуют противотанковые расчеты, но российские военные продолжают продвигаться вперед, отметил источник.
Ранее ВС России сообщили о взятии под контроль нефтеперерабатывающего завода в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска и освобождении соседнего поселка Тополевка Попаснянского района.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреИван ФилипоненкоВладимир ПутинЛисичанскРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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