https://ria.ru/20220629/lisichans-1799115787.html
Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск
Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск - РИА Новости, 29.06.2022
Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:42
2022-06-29T20:42
2022-06-29T20:45
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ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск."Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, разместив видеозапись, снятую на подступах к городу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, лисичанск, россия, украина
20:42 29.06.2022 (обновлено: 20:45 29.06.2022)
Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск
Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск