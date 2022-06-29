Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях
Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях - РИА Новости, 29.06.2022
Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях
Тысячи украинских детей за годы после Майдана были отравлены неонацистской идеологией. Их последовательно учили ненависти, называя ее патриотизмом. Для этого в стране была создана целая сеть детских лагерей, воспитатели которых успели побывать карателями в Донбассе.
"Пусть Москва лежит в руинах!"В 2017 году американская телекомпания NBC показала сюжет о детском лагере "Азовец" под Киевом. Здесь проводили каникулы дети, живущие в украинской столице и близлежащих районах.В программе лагеря, на первый взгляд, ничего "криминального": тренировки, военная подготовка, реконструкции боев, навыки выживания. Но главное в этом специфическом детском досуге — агрессивная идеологическая обработка юных патриотов Украины.На видео, снятом журналистом NBC, дети вдохновленно скандируют: Это их девиз. Это то, чему их научили "старшие братья" — инструкторы из неонацистского полка "Азов".Миссия обозначена: война с русскими, уничтожение русских как главного и злейшего врага. Так им внушают чувство сопричастности к "великой цели".NBC показывает интервью с инструкторами лагеря. Они рассуждают о своей миссии: "Дети не знают, что такое война, и мы должны рассказать им, что это такое, потому что впереди возврат Крыма и захват Кубани". Планы четко обозначены."Их инструктор дает совет: не думайте о своей цели как о человеке. Поэтому, когда эти мальчики и девочки стреляют, они будут стрелять на поражение. Большинство из них подростки, но некоторым всего 8 лет. Они находятся в летнем лагере, созданном одной из радикальных националистических группировок Украины, спрятанном в лесу на западе страны" — так начинается материал Associated Press, чьи журналисты побывали в детском лагере "Закалка воли" (укр. "Гарт волі")."Мы никогда не наводим оружие на людей. Но ДНРовцев, сепаратистов, новоросов, зеленых человечков и московских оккупантов мы за людей не считаем. Так что в них мы можем и должны целиться" — такое наставление, не стесняясь камер, дает детям инструктор Юрий "Чернота" Черкашин.Даже ангажированный репортаж "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента) из "Азовца" и факты, изложенные в нем, не оставляют места для дискуссий. Ассоциация с такой организацией одна — гитлерюгенд:Все это не ново. Вот цитата немецкого журналиста и писателя Гвидо Кноппа из его работы, посвященной вопросу воспитания молодежи в Третьем рейхе в 30-х годах:"Они (члены гитлерюгенда. — Прим. ред.) ночевали в палаточных лагерях и копнах сена. Каждый год примерно 2000 членов гитлерюгенда с воодушевлением отзывались на призыв вождя гитлерюгенда Бальдура фон Шираха: "Мы маршируем к фюреру. Если он пожелает, мы будем маршировать для него".Каратели "Азова" идеально подошли на роль воспитателей украинского гитлерюгенда. Костяк полка составляли убежденные нацисты, символика и методы были соответствующие. Пытки, изнасилования, убийства, похищения людей, тайные тюрьмы, в которых калечили пленных и инакомыслящих, — все это "Азов".В течение летних каникул через "Азовец" проходили сотни украинских детей, из которых ваяли патриотов, заряженных ненавистью."Мне очень нравится стрелять"О том, что Украина становится рассадником неонацизма, писали многие журналисты. Тема милитаризации украинских детей тоже поднималась не раз в СМИ.В 2019 году впечатлениями о военизированном детском лагере "Лидер" под Киевом поделилась корреспондент испанского издания El Confidencial Этель Бонет.Журналистка отмечает, что "решимость Виктории пугает даже взрослых", и приводит слова ребенка:"Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот поэтому я и пришла сюда. Хочу научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета и ходить в военном камуфляже".В 2018 году "Лидер" принимал за 20-дневную смену до 200 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Лагерь работал три летних месяца. Полный пансион — 18 долларов в день. Режим жизни в лагере жесткий, до предела насыщенный тренировками. Передвижение между объектами — исключительно строем.Плавание, бег, физические упражнения, полоса препятствий, лазанье по канату — дневное физкультурное "меню". Детей учили обращаться с огнестрельным оружием: автоматы семилетки легко разбирали и собирали с завязанными глазами. Осваивали стрельбу из пневматического оружия.Звуковой фон — ультранационалистические гимны. Пробежки строем и чеканка шага по плацу — под скандирование лозунгов "Украина превыше всего!", "Герои бессмертны, враги умирают!", "Лидер" открывает дорогу! Украина едина! Победа или смерть!".Таких детских военных лагерей на Украине десятки. За годы, прошедшие после Майдана, через эту школу радикализма и ненависти прошли тысячи юных украинцев. Если цели идеологов неонацизма вполне очевидны, то на что рассчитывают и чего хотят добиться родители, отдающие добровольно детей туда, где их них лепят расистов и агрессоров?О том, чем для детей опасно пребывание в подобных "патриотических" лагерях и как это может отразиться на их психике, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:Некоторые родители по недомыслию искренне убеждены, отмечает журналист Павел Волков в материале для "Украины.ру", что в таких лагерях учат "патриотизму" и ничего плохого там нет. Этим же пытается заманить детей и бунчужный (так там называют воспитателей) киевского лагеря с позывным Бурик и символом оккультного фашизма "черное солнце" на локте:Так своеобразно украинские националисты понимают любовь к людям.
Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях
После Майдана тысячи украинских детей прошли через военизированные лагеря, аналогичные нацистскому гитлерюгенду. Кадр из сюжета телекомпании NBC.
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Тысячи украинских детей за годы после Майдана были отравлены неонацистской идеологией. Их последовательно учили ненависти, называя ее патриотизмом. Для этого в стране была создана целая сеть детских лагерей, воспитатели которых успели побывать карателями в Донбассе.
"Пусть Москва лежит в руинах!"
В 2017 году американская телекомпания NBC показала сюжет о детском лагере "Азовец" под Киевом. Здесь проводили каникулы дети, живущие в украинской столице и близлежащих районах.
В программе лагеря, на первый взгляд, ничего "криминального": тренировки, военная подготовка, реконструкции боев, навыки выживания. Но главное в этом специфическом детском досуге — агрессивная идеологическая обработка юных патриотов Украины.
На видео, снятом журналистом NBC, дети вдохновленно скандируют:
Какой у нас девиз? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!
Это их девиз. Это то, чему их научили "старшие братья" — инструкторы из неонацистского полка "Азов".
Украинская девочка в военизированном лагере "Азовец" под Киевом. Она кричит: "Пусть Москва лежит в руинах! Нам наплевать!". Кадр из сюжета американской телекомпании NBC.
Украинская девочка в военизированном лагере "Азовец" под Киевом. Она кричит: "Пусть Москва лежит в руинах! Нам наплевать!". Кадр из сюжета американской телекомпании NBC.
Миссия обозначена: война с русскими, уничтожение русских как главного и злейшего врага. Так им внушают чувство сопричастности к "великой цели".
NBC показывает интервью с инструкторами лагеря. Они рассуждают о своей миссии: "Дети не знают, что такое война, и мы должны рассказать им, что это такое, потому что впереди возврат Крыма и захват Кубани". Планы четко обозначены.
"Мы вернем Крым и захватим Кубань"". Установки, которые прививаются детям в военизированных украинских лагерях. Кадр из сюжета телекомпании NBC.
"Мы вернем Крым и захватим Кубань"". Установки, которые прививаются детям в военизированных украинских лагерях. Кадр из сюжета телекомпании NBC.
"Их инструктор дает совет: не думайте о своей цели как о человеке. Поэтому, когда эти мальчики и девочки стреляют, они будут стрелять на поражение. Большинство из них подростки, но некоторым всего 8 лет. Они находятся в летнем лагере, созданном одной из радикальных националистических группировок Украины, спрятанном в лесу на западе страны" — так начинается материал Associated Press, чьи журналисты побывали в детском лагере "Закалка воли" (укр. "Гарт волі").
"Мы никогда не наводим оружие на людей. Но ДНРовцев, сепаратистов, новоросов, зеленых человечков и московских оккупантов мы за людей не считаем. Так что в них мы можем и должны целиться" — такое наставление, не стесняясь камер, дает детям инструктор Юрий "Чернота" Черкашин.
Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
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Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
2 из 2
Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
1 из 2
Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
2 из 2
Кадр из сюжета Associated Press о детских военных лагерях.
Даже ангажированный репортаж "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента) из "Азовца" и факты, изложенные в нем, не оставляют места для дискуссий. Ассоциация с такой организацией одна — гитлерюгенд:
Утро в лагере начинается с построения и молитвы украинского националиста. "Украина, святая мать героев, сойди в мое сердце. Святая! Могучая! Соборная! Слава Украине! Героям слава!" — в запале выкрикивают дети. В этом лагере тех, кто простудился, в шутку называют "трехсотыми" (груз 300 – военный термин, обозначающий транспортировку раненного солдата. — Прим. ред.), а вместо имен дети часто используют позывные.
В начале смены каждому ребенку выдается деревянный автомат. Старшие дети отправляются на остров, где получают макеты "настоящего" оружия. Это снайперская винтовка, которая стреляет лазером. Для 13-летнего Владимира это первая подобная игра. "Люблю тихое ведение боя, поэтому — снайпер", — объясняет мальчик.
Все это не ново. Вот цитата немецкого журналиста и писателя Гвидо Кноппа из его работы, посвященной вопросу воспитания молодежи в Третьем рейхе в 30-х годах:
"Они (члены гитлерюгенда. — Прим. ред.) ночевали в палаточных лагерях и копнах сена. Каждый год примерно 2000 членов гитлерюгенда с воодушевлением отзывались на призыв вождя гитлерюгенда Бальдура фон Шираха: "Мы маршируем к фюреру. Если он пожелает, мы будем маршировать для него".
Каратели "Азова" идеально подошли на роль воспитателей украинского гитлерюгенда. Костяк полка составляли убежденные нацисты, символика и методы были соответствующие. Пытки, изнасилования, убийства, похищения людей, тайные тюрьмы, в которых калечили пленных и инакомыслящих, — все это "Азов".
В течение летних каникул через "Азовец" проходили сотни украинских детей, из которых ваяли патриотов, заряженных ненавистью.
"Мне очень нравится стрелять"
О том, что Украина становится рассадником неонацизма, писали многие журналисты. Тема милитаризации украинских детей тоже поднималась не раз в СМИ.
В 2019 году впечатлениями о военизированном детском лагере "Лидер" под Киевом поделилась корреспондент испанского издания El Confidencial Этель Бонет.
Восьмилетняя Виктория кажется обычной девочкой. И ее мечты о будущем вряд ли можно назвать сильно отличающимися от дум ее сверстниц: она мечтает стать дизайнером одежды. А может быть — моделью, когда вырастет. Но при этом малышка уже ощущает себя солдатом. И, одно другому не мешает, не исключает своего будущего в рядах воюющих бойцов украинской армии. С кем воюющей? А это ей объясняют инструкторы. Либо побывавшие в боях против "пророссийских сепаратистов", либо участвовавшие в диверсионных операциях ВСУ на территории Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Журналистка отмечает, что "решимость Виктории пугает даже взрослых", и приводит слова ребенка:
"Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот поэтому я и пришла сюда. Хочу научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета и ходить в военном камуфляже".
Детей в украинских лагерях учат обращаться с оружием, в том числе с огнестрельным. Кадр из сюжета телекомпании NBC
Детей в украинских лагерях учат обращаться с оружием, в том числе с огнестрельным. Кадр из сюжета телекомпании NBC
В 2018 году "Лидер" принимал за 20-дневную смену до 200 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Лагерь работал три летних месяца. Полный пансион — 18 долларов в день. Режим жизни в лагере жесткий, до предела насыщенный тренировками. Передвижение между объектами — исключительно строем.
Плавание, бег, физические упражнения, полоса препятствий, лазанье по канату — дневное физкультурное "меню". Детей учили обращаться с огнестрельным оружием: автоматы семилетки легко разбирали и собирали с завязанными глазами. Осваивали стрельбу из пневматического оружия.
Звуковой фон — ультранационалистические гимны. Пробежки строем и чеканка шага по плацу — под скандирование лозунгов "Украина превыше всего!", "Герои бессмертны, враги умирают!", "Лидер" открывает дорогу! Украина едина! Победа или смерть!".
Таких детских военных лагерей на Украине десятки. За годы, прошедшие после Майдана, через эту школу радикализма и ненависти прошли тысячи юных украинцев. Если цели идеологов неонацизма вполне очевидны, то на что рассчитывают и чего хотят добиться родители, отдающие добровольно детей туда, где их них лепят расистов и агрессоров?
О том, чем для детей опасно пребывание в подобных "патриотических" лагерях и как это может отразиться на их психике, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:
В данном примере важны акценты, которые расставляют взрослые. Детям внушают — это не люди, их надо убивать. У ребенка нет права на сомнение, он принимает на веру, что это не люди, опираясь на мнение значимых взрослых.
Человек, который ненавидит, он не видит в другом человека, у него отсутствует такая возможность. Это очень близко к расизму, ненависть за то, что другой какой-то не такой. У детей, которых воспитывают в ненависти, впоследствии не будет возможности развиваться, становиться разносторонне развитыми, видеть разные точки зрения просто потому, что они не станут воспринимать мнение (они его и не услышат, и не увидят) отличное от того, в парадигме которого их воспитывали.
Вообще, справедливости ради, мы можем вспомнить военно-патриотическую игру "Зарница". Я в начале 80-х годов училась в школе, мы все выходили в поля, бегали, девочек учили оказывать первую помощь, мальчиков учили быть разведчиками и командирами, читать карты и так далее. Но я не помню, чтобы в этом была какая-то агрессия. И в школе была начальная военная подготовка, мы на время разбирали автоматы. Я до сих пор использую навыки общей медицинской подготовки, которые давали на этих уроках и потом в вузе. Но это всегда была история про жизнь, про помощь и про взаимодействие.
Тут мы видим огромную работу по созданию “врага”, чтобы было четкое понимание с кем сражаться. Внешний враг всегда нужен для того, чтобы управлять теми людьми, которых убедили, что есть агрессор, который придет убить их.
Основа такого воспитания — это страх. Люди, воспитывают детей с целью вырастить их управляемыми. Если я держу тебя в страхе, соответственно, я могу тобой манипулировать, я могу управлять, и ты будешь делать то, что мне нужно.
Некоторые родители по недомыслию искренне убеждены, отмечает журналист Павел Волков в материале для "Украины.ру", что в таких лагерях учат "патриотизму" и ничего плохого там нет. Этим же пытается заманить детей и бунчужный (так там называют воспитателей) киевского лагеря с позывным Бурик и символом оккультного фашизма "черное солнце" на локте:
В один рой (отряд. — Прим. редакции) могут входить от 8 до 14 детей. Программа выглядит так: за 12 дней лагеря дети проходят 10 дисциплин: история Украины, разборка/сборка автомата, тактика, медицина, веревочный парк, скалодром, самооборона, полоса препятствий, курс выживания и робототехника. Много нападок идет касательно того, что мы готовим детей как гитлерюгенд. Это не так. Мы не готовим детей к войне. Мы пытаемся их объединить между собой, научить любить людей, чтобы они не хотели войны.
Так своеобразно украинские националисты понимают любовь к людям.
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