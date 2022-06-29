https://ria.ru/20220629/lagerya-1796178949.html

Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях

Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях - РИА Новости, 29.06.2022

Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагерях

Тысячи украинских детей за годы после Майдана были отравлены неонацистской идеологией. Их последовательно учили ненависти, называя ее патриотизмом. Для этого в стране была создана целая сеть детских лагерей, воспитатели которых успели побывать карателями в Донбассе.

2022-06-29T13:28

2022-06-29T13:28

2022-06-29T13:28

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

неонацизм

русофобия

нацификация

милитаризация

вооруженные силы украины

киев

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"Пусть Москва лежит в руинах!"В 2017 году американская телекомпания NBC показала сюжет о детском лагере "Азовец" под Киевом. Здесь проводили каникулы дети, живущие в украинской столице и близлежащих районах.В программе лагеря, на первый взгляд, ничего "криминального": тренировки, военная подготовка, реконструкции боев, навыки выживания. Но главное в этом специфическом детском досуге — агрессивная идеологическая обработка юных патриотов Украины.На видео, снятом журналистом NBC, дети вдохновленно скандируют: Это их девиз. Это то, чему их научили "старшие братья" — инструкторы из неонацистского полка "Азов".Миссия обозначена: война с русскими, уничтожение русских как главного и злейшего врага. Так им внушают чувство сопричастности к "великой цели".NBC показывает интервью с инструкторами лагеря. Они рассуждают о своей миссии: "Дети не знают, что такое война, и мы должны рассказать им, что это такое, потому что впереди возврат Крыма и захват Кубани". Планы четко обозначены."Их инструктор дает совет: не думайте о своей цели как о человеке. Поэтому, когда эти мальчики и девочки стреляют, они будут стрелять на поражение. Большинство из них подростки, но некоторым всего 8 лет. Они находятся в летнем лагере, созданном одной из радикальных националистических группировок Украины, спрятанном в лесу на западе страны" — так начинается материал Associated Press, чьи журналисты побывали в детском лагере "Закалка воли" (укр. "Гарт волі")."Мы никогда не наводим оружие на людей. Но ДНРовцев, сепаратистов, новоросов, зеленых человечков и московских оккупантов мы за людей не считаем. Так что в них мы можем и должны целиться" — такое наставление, не стесняясь камер, дает детям инструктор Юрий "Чернота" Черкашин.Даже ангажированный репортаж "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента) из "Азовца" и факты, изложенные в нем, не оставляют места для дискуссий. Ассоциация с такой организацией одна — гитлерюгенд:Все это не ново. Вот цитата немецкого журналиста и писателя Гвидо Кноппа из его работы, посвященной вопросу воспитания молодежи в Третьем рейхе в 30-х годах:"Они (члены гитлерюгенда. — Прим. ред.) ночевали в палаточных лагерях и копнах сена. Каждый год примерно 2000 членов гитлерюгенда с воодушевлением отзывались на призыв вождя гитлерюгенда Бальдура фон Шираха: "Мы маршируем к фюреру. Если он пожелает, мы будем маршировать для него".Каратели "Азова" идеально подошли на роль воспитателей украинского гитлерюгенда. Костяк полка составляли убежденные нацисты, символика и методы были соответствующие. Пытки, изнасилования, убийства, похищения людей, тайные тюрьмы, в которых калечили пленных и инакомыслящих, — все это "Азов".В течение летних каникул через "Азовец" проходили сотни украинских детей, из которых ваяли патриотов, заряженных ненавистью."Мне очень нравится стрелять"О том, что Украина становится рассадником неонацизма, писали многие журналисты. Тема милитаризации украинских детей тоже поднималась не раз в СМИ.В 2019 году впечатлениями о военизированном детском лагере "Лидер" под Киевом поделилась корреспондент испанского издания El Confidencial Этель Бонет.Журналистка отмечает, что "решимость Виктории пугает даже взрослых", и приводит слова ребенка:"Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот поэтому я и пришла сюда. Хочу научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета и ходить в военном камуфляже".В 2018 году "Лидер" принимал за 20-дневную смену до 200 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Лагерь работал три летних месяца. Полный пансион — 18 долларов в день. Режим жизни в лагере жесткий, до предела насыщенный тренировками. Передвижение между объектами — исключительно строем.Плавание, бег, физические упражнения, полоса препятствий, лазанье по канату — дневное физкультурное "меню". Детей учили обращаться с огнестрельным оружием: автоматы семилетки легко разбирали и собирали с завязанными глазами. Осваивали стрельбу из пневматического оружия.Звуковой фон — ультранационалистические гимны. Пробежки строем и чеканка шага по плацу — под скандирование лозунгов "Украина превыше всего!", "Герои бессмертны, враги умирают!", "Лидер" открывает дорогу! Украина едина! Победа или смерть!".Таких детских военных лагерей на Украине десятки. За годы, прошедшие после Майдана, через эту школу радикализма и ненависти прошли тысячи юных украинцев. Если цели идеологов неонацизма вполне очевидны, то на что рассчитывают и чего хотят добиться родители, отдающие добровольно детей туда, где их них лепят расистов и агрессоров?О том, чем для детей опасно пребывание в подобных "патриотических" лагерях и как это может отразиться на их психике, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:Некоторые родители по недомыслию искренне убеждены, отмечает журналист Павел Волков в материале для "Украины.ру", что в таких лагерях учат "патриотизму" и ничего плохого там нет. Этим же пытается заманить детей и бунчужный (так там называют воспитателей) киевского лагеря с позывным Бурик и символом оккультного фашизма "черное солнце" на локте:Так своеобразно украинские националисты понимают любовь к людям.

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

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