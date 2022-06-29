https://ria.ru/20220629/kurs-1798954747.html

В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля

В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022

В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля

Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:10

2022-06-29T12:10

2022-06-29T13:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

российский союз промышленников и предпринимателей

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся", - сказала она, выступая на съезде РСПП."Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс", - добавила глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798954504.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина