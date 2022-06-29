https://ria.ru/20220629/kurs-1798954747.html
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:10
2022-06-29T12:10
2022-06-29T13:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
российский союз промышленников и предпринимателей
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся", - сказала она, выступая на съезде РСПП."Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс", - добавила глава ЦБ РФ.
https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798954504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина
12:10 29.06.2022 (обновлено: 13:09 29.06.2022)
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
Набиуллина: управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики