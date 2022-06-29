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Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля
Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля
России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля, правительство занимается этим, заявил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:18
2022-06-29T11:18
2022-06-29T13:41
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
импорт
курс рубля
рубль
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля, правительство занимается этим, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Доллар и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (вперыве с октября 2014 года)."Что по курсу? Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. ...Сейчас помимо снятия ограничений мы всячески стимулируем импорт, ввели даже норму субсидирования процентных ставок по поставке импортной продукции, выборки нет практически, насколько я знаю. Мы всячески стимулированы увеличивать импорт. Понятно, есть проблемы с логистикой, проблемы с расчетами с зарубежными контрагентами. Но надо увеличивать импорт", - прокомментировал Силуанов.Глава Сбербанка Герман Греф в начале июня заявлял, что российским компаниям стоит воспользоваться сильным курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.Силуанов ранее в среду заявил, что для стабилизации курса рубля допускает возможность пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не поддержал идею тратить бюджетные деньги на повышение спроса на валюту, поскольку это может привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали.
https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html
https://ria.ru/20220629/liberalizatsiya-1798957700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), импорт, курс рубля, рубль, россия
11:18 29.06.2022 (обновлено: 13:41 29.06.2022)
Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля
Глава Минфина Силуанов: России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля, правительство занимается этим, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Доллар и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (вперыве с октября 2014 года).
"Что по курсу? Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. ...Сейчас помимо снятия ограничений мы всячески стимулируем импорт, ввели даже норму субсидирования процентных ставок по поставке импортной продукции, выборки нет практически, насколько я знаю. Мы всячески стимулированы увеличивать импорт. Понятно, есть проблемы с логистикой, проблемы с расчетами с зарубежными контрагентами. Но надо увеличивать импорт", - прокомментировал Силуанов.
Глава Сбербанка Герман Греф
в начале июня заявлял, что российским компаниям стоит воспользоваться сильным курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.
Силуанов ранее в среду заявил, что для стабилизации курса рубля допускает возможность пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников
не поддержал идею тратить бюджетные деньги на повышение спроса на валюту, поскольку это может привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали.