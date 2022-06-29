https://ria.ru/20220629/kurs-1798934963.html

Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля

Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022

Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля

России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля, правительство занимается этим, заявил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:18

2022-06-29T11:18

2022-06-29T13:41

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

импорт

курс рубля

рубль

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля, правительство занимается этим, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Доллар и евро в среду вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (вперыве с октября 2014 года)."Что по курсу? Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. ...Сейчас помимо снятия ограничений мы всячески стимулируем импорт, ввели даже норму субсидирования процентных ставок по поставке импортной продукции, выборки нет практически, насколько я знаю. Мы всячески стимулированы увеличивать импорт. Понятно, есть проблемы с логистикой, проблемы с расчетами с зарубежными контрагентами. Но надо увеличивать импорт", - прокомментировал Силуанов.Глава Сбербанка Герман Греф в начале июня заявлял, что российским компаниям стоит воспользоваться сильным курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.Силуанов ранее в среду заявил, что для стабилизации курса рубля допускает возможность пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не поддержал идею тратить бюджетные деньги на повышение спроса на валюту, поскольку это может привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали.

https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html

https://ria.ru/20220629/liberalizatsiya-1798957700.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), импорт, курс рубля, рубль, россия