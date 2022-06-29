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Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года
Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 29.06.2022
Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года
Рубль в начале торгов растет по отношению к основным иностранным валютам: доллар в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года и упал почти к 50 рублям, а... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:08
2022-06-29T10:08
2022-06-29T12:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов растет по отношению к основным иностранным валютам: доллар в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года и упал почти к 50 рублям, а евро — с октября 2014 года, опустившись до 52,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, европейской — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.При этом евро уже опускался до 52,7 рубля, а доллар — до 50,01 рубля.Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
10:08 29.06.2022 (обновлено: 12:36 29.06.2022)
Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года
Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Рубль в начале торгов растет по отношению к основным иностранным валютам: доллар
в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года и упал почти к 50 рублям, а евро
— с октября 2014 года, опустившись до 52,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, европейской — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.
При этом евро уже опускался до 52,7 рубля, а доллар — до 50,01 рубля.
Всего после мартовского обвала российская валюта выросла по отношению к американской примерно на 40 процентов. Этому способствовали принятые Центробанком меры и рост цен на топливо.