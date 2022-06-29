https://ria.ru/20220629/krym-1798909968.html
В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму
В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму - РИА Новости, 29.06.2022
В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму
Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:40
2022-06-29T09:40
2022-06-29T09:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
дмитрий белик
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций", - сказал Белик агентству.По его словам, сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , украина, дмитрий белик, госдума рф
В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму
Депутат Белик: Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций Киева
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области
, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций", - сказал Белик агентству.
По его словам, сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ
.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".