https://ria.ru/20220629/krym-1798909968.html

В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму

В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму - РИА Новости, 29.06.2022

В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму

Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:40

2022-06-29T09:40

2022-06-29T09:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

украина

дмитрий белик

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99858/93/998589377_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9c3c1e95bbc98b03f3d01a780407c9d8.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций", - сказал Белик агентству.По его словам, сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220629/gruppa-1798896074.html

https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, херсонская область , украина, дмитрий белик, госдума рф