https://ria.ru/20220629/krizis-1798969030.html

Захарова обвинила Запад в продовольственном кризисе

Захарова обвинила Запад в продовольственном кризисе - РИА Новости, 29.06.2022

Захарова обвинила Запад в продовольственном кризисе

Тем, кто сейчас пытается спровоцировать продовольственный кризис, придется отвечать, это преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:02

2022-06-29T13:02

2022-06-29T13:28

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тем, кто сейчас пытается спровоцировать продовольственный кризис, придется отвечать, это преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что "продовольственный апокалипсис" - дело рук Запада."Ведь целые конференции проводятся "Как избежать голода на планете Земля?". И те же самые люди, которые разрабатывают все новые и новые ограничительные меры логистического характера, финансового, экономического характера, с умным видом обсуждают за переговорным столом, что же сделать, чтобы продовольствие свободно доставлялось во все точки нашей планеты. Что это? Цинизм? Глупость? Наглость? Мне кажется, преступление вселенского характера, настоящее преступление", - сказала она на брифинге в Москве."И за это преступление кто-то должен будет отвечать, безусловно, как это всегда бывало, с тем, что хотели скрыть или завуалировать западные режимы, становилось достояние общественности", - пояснила официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, "сейчас все это происходит достаточно быстро, не надо будет ждать ни 10, ни 5 лет, ни даже года - и мы узнаем с вами правду, кем и как фабриковался этот самый "продовольственный апокалипсис" на нашей планете". "Мы знаем, что это дело рук западных режимов", - добавила она.Ранее директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук в интервью РИА Новости заявил, что вывозу зерна с украинской территории мешает сам Киев. По его словам, Москва, со своей стороны, готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798893394.html

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