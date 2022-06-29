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Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/kremenchug-1799134916.html
Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта
Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта
В украинском Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:42
2022-06-30T00:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
кременчуг
украина
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В украинском Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что "просто так по полям никто не стреляет"."Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", - добавил Путин.При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, заявил он."Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", - сказал Путин.
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владимир путин, в мире, кременчуг, украина
23:42 29.06.2022 (обновлено: 00:16 30.06.2022)
 
Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта

Президент России Путин: в Кременчуге не было никакого теракта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В украинском Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да нет там никакого теракта", - сказал Путин журналистам.

Он отметил, что "просто так по полям никто не стреляет".
"Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", - добавил Путин.
При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, заявил он.
"Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", - сказал Путин.
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 21:30
Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреКременчугУкраина
 
 
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