https://ria.ru/20220629/kremenchug-1799134916.html

Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта

Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта - РИА Новости, 30.06.2022

Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта

В украинском Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:42

2022-06-29T23:42

2022-06-30T00:16

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

кременчуг

украина

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В украинском Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что "просто так по полям никто не стреляет"."Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", - добавил Путин.При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, заявил он."Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220629/lisichansk-1799122905.html

кременчуг

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, в мире, кременчуг, украина