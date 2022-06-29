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МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798965080.html
МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком
МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком - РИА Новости, 29.06.2022
МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком
Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:46
2022-06-29T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
украина
войска воздушно-космической обороны
зрк с-300
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в нанесении удара по торговому центру в городе Кременчуг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия организует снабжение жителей освобожденных от неонацистов территорий Украины, ДНР и ЛНР гуманитарной помощью. С 24 февраля было доставлено порядка 37 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. На этом фоне режим Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России. Выдумываются все новые лживые поводы обвинить нашу страну, как они называют, "в уничтожении мирного населения и прицельного разрушения гражданской инфраструктуры". В этом же ряду так называемой истории с якобы имевшим место ракетным обстрелом российским Вооруженными силами жилого дома в Шевченковском районе Киева, в результате которого погибла шестилетняя девочка. На самом деле 26 июня на разрушенный еще в апреле дом упала одна из украинских зенитных ракет С-300. Она была сбита украинскими же системами ПВО" , - сказала она в ходе брифинга."Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удару по торговому центру в городе Кременчуг. Как утверждал киевский режим, там находилось около 1000 гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены", - подчеркнула Захарова.Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременчуг
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в мире, кременчуг, украина, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:46 29.06.2022
 
МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком

Захарова назвала заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в нанесении удара по торговому центру в городе Кременчуг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия организует снабжение жителей освобожденных от неонацистов территорий Украины, ДНР и ЛНР гуманитарной помощью. С 24 февраля было доставлено порядка 37 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. На этом фоне режим Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России. Выдумываются все новые лживые поводы обвинить нашу страну, как они называют, "в уничтожении мирного населения и прицельного разрушения гражданской инфраструктуры". В этом же ряду так называемой истории с якобы имевшим место ракетным обстрелом российским Вооруженными силами жилого дома в Шевченковском районе Киева, в результате которого погибла шестилетняя девочка. На самом деле 26 июня на разрушенный еще в апреле дом упала одна из украинских зенитных ракет С-300. Она была сбита украинскими же системами ПВО" , - сказала она в ходе брифинга.
Вид на Спасскую башню Кремля - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
"Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удару по торговому центру в городе Кременчуг. Как утверждал киевский режим, там находилось около 1000 гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены", - подчеркнула Захарова.
Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугУкраинаВойска воздушно-космической обороныЗРК С-300Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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