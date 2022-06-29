https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798965080.html

МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком

МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком - РИА Новости, 29.06.2022

МИД назвал заявления Киева об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге фейком

Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:46

2022-06-29T12:46

2022-06-29T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

украина

войска воздушно-космической обороны

зрк с-300

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в нанесении удара по торговому центру в городе Кременчуг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия организует снабжение жителей освобожденных от неонацистов территорий Украины, ДНР и ЛНР гуманитарной помощью. С 24 февраля было доставлено порядка 37 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. На этом фоне режим Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России. Выдумываются все новые лживые поводы обвинить нашу страну, как они называют, "в уничтожении мирного населения и прицельного разрушения гражданской инфраструктуры". В этом же ряду так называемой истории с якобы имевшим место ракетным обстрелом российским Вооруженными силами жилого дома в Шевченковском районе Киева, в результате которого погибла шестилетняя девочка. На самом деле 26 июня на разрушенный еще в апреле дом упала одна из украинских зенитных ракет С-300. Она была сбита украинскими же системами ПВО" , - сказала она в ходе брифинга."Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удару по торговому центру в городе Кременчуг. Как утверждал киевский режим, там находилось около 1000 гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены", - подчеркнула Захарова.Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременчуг, украина, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)