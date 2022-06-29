Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге
Зампостпреда в ООН Полянский: Киеву провокация в Кременчуге нужна, чтобы вернуть внимание
© Фото : ДСНС УкраїниЛиквидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина
© Фото : ДСНС України
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина
ООН, 29 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине.
"Стало очевидным, что для того чтобы вернуть внимание уставшей от Украины мировой общественности, нужна новая провокация а-ля Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имело бы смысл только на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима", — сказал Полянский.
"И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа – якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге", — указал он.
По его словам, "в реальности никакого удара по нему не наносилось".
"Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые района Донецка, Луганска и других городов", — заявил дипломат.
Как отметил Полянский, удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить.
"Находящийся в отдалении ТЦ "Амстор" удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары", — рассказал первый зампостпреда.
Он отметил, что товары на видео стоят на своих местах и даже не повалены. "Не пострадали и соседние с ТЦ дома, у них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызывала пожар, который затем перекинулся на ТЦ", — заявил он.
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.