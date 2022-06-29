https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html

Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге

Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге - РИА Новости, 29.06.2022

Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:05

2022-06-29T02:05

2022-06-29T02:05

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине."И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа – якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге", — указал он.По его словам, "в реальности никакого удара по нему не наносилось"."Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые района Донецка, Луганска и других городов", — заявил дипломат.Как отметил Полянский, удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить."Находящийся в отдалении ТЦ "Амстор" удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары", — рассказал первый зампостпреда.Он отметил, что товары на видео стоят на своих местах и даже не повалены. "Не пострадали и соседние с ТЦ дома, у них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызывала пожар, который затем перекинулся на ТЦ", — заявил он.Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.

https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798786545.html

https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html

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в мире, украина, россия, кременчуг, совет безопасности оон, нато, дмитрий полянский, оон