Рейтинг@Mail.ru
Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html
Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге
Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге - РИА Новости, 29.06.2022
Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:05
2022-06-29T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кременчуг
совет безопасности оон
нато
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798534082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_02b42ed91136569a28046e16f7c75a12.jpg
ООН, 29 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине."И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа – якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге", — указал он.По его словам, "в реальности никакого удара по нему не наносилось"."Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые района Донецка, Луганска и других городов", — заявил дипломат.Как отметил Полянский, удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить."Находящийся в отдалении ТЦ "Амстор" удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары", — рассказал первый зампостпреда.Он отметил, что товары на видео стоят на своих местах и даже не повалены. "Не пострадали и соседние с ТЦ дома, у них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызывала пожар, который затем перекинулся на ТЦ", — заявил он.Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798786545.html
https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html
украина
россия
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798534082_146:0:914:576_1920x0_80_0_0_c470beb4981fb8cb1cda90756b4b3f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, кременчуг, совет безопасности оон, нато, дмитрий полянский, оон
02:05 29.06.2022
 
Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге

Зампостпреда в ООН Полянский: Киеву провокация в Кременчуге нужна, чтобы вернуть внимание

© Фото : ДСНС УкраїниЛиквидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : ДСНС України
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина
Читать ria.ru в
ООН, 29 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине.

"Стало очевидным, что для того чтобы вернуть внимание уставшей от Украины мировой общественности, нужна новая провокация а-ля Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имело бы смысл только на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима", — сказал Полянский.

"И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа – якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге", — указал он.
По его словам, "в реальности никакого удара по нему не наносилось".
"Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые района Донецка, Луганска и других городов", — заявил дипломат.
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
Лавров прокомментировал пожар в торговом центре в Кременчуге
Как отметил Полянский, удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить.
"Находящийся в отдалении ТЦ "Амстор" удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары", — рассказал первый зампостпреда.
Он отметил, что товары на видео стоят на своих местах и даже не повалены. "Не пострадали и соседние с ТЦ дома, у них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызывала пожар, который затем перекинулся на ТЦ", — заявил он.
Вид на Спасскую башню Кремля - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКременчугСовет Безопасности ООННАТОДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала