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Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2022
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Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске
Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2022
Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске
Боевики национальных украинских батальонов развернули блокпосты и огневые точки, а также поставили артиллерию на подступах к школе и детскому саду в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:37
2022-06-29T21:37
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Боевики национальных украинских батальонов развернули блокпосты и огневые точки, а также поставили артиллерию на подступах к школе и детскому саду в Краматорске, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада № 80 "Снежок" и школы № 35 дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия", - сказал Мизинцев.По его словам, аналогично украинские военные поступили и в Одессе, где на верхних этажах жилых домов на улице Екатерининской оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве "живого щита", уточнил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики на территории школы № 3 (ул. Энергетиков) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, при этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесса, россия
21:37 29.06.2022
 
Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске

Мизинцев: боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Боевики национальных украинских батальонов развернули блокпосты и огневые точки, а также поставили артиллерию на подступах к школе и детскому саду в Краматорске, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада № 80 "Снежок" и школы № 35 дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, аналогично украинские военные поступили и в Одессе, где на верхних этажах жилых домов на улице Екатерининской оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве "живого щита", уточнил Мизинцев.
"В Северске Донецкой Народной Республики на территории школы № 3 (ул. Энергетиков) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, при этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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