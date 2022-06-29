https://ria.ru/20220629/kramatorsk-1799123559.html

Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске

Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2022

Боевики развернули блокпосты и артиллерию у школы и детсада в Краматорске

Боевики национальных украинских батальонов развернули блокпосты и огневые точки, а также поставили артиллерию на подступах к школе и детскому саду в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:37

2022-06-29T21:37

2022-06-29T21:37

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Боевики национальных украинских батальонов развернули блокпосты и огневые точки, а также поставили артиллерию на подступах к школе и детскому саду в Краматорске, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада № 80 "Снежок" и школы № 35 дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия", - сказал Мизинцев.По его словам, аналогично украинские военные поступили и в Одессе, где на верхних этажах жилых домов на улице Екатерининской оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве "живого щита", уточнил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики на территории школы № 3 (ул. Энергетиков) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, при этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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