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В Швеции испугались символа "русского царя"

В Швеции испугались символа "русского царя" - РИА Новости, 29.06.2022

В Швеции испугались символа "русского царя"

На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, заявил в беседе с SVT муниципальный политик и кандидат в депутаты... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T04:50

2022-06-29T04:50

2022-06-29T04:50

россия

швеция

готланд (губерния)

в мире

российская империя

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, заявил в беседе с SVT муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик.Как уточняется, на одежде был изображен герб острова, над которым дизайнеры разместили корону российских самодержцев.При этом он назвал изображение "антиисторичным", напомнив о том, что Россия получала контроль над островом во время войны со Швецией в 1808 году.Он добавил, что по его мнению, ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла. При этом такая неточность может быть выгодна России, заявил Шевик, раскритиковав дизайн изделия готландской текстильной промышленности.Он уточнил, что его фирма уже сняла этот товар с продажи, а все покупатели могут вернуть уже купленную одежду и получить за нее деньги назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220610/putin-1794476873.html

https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html

россия

швеция

готланд (губерния)

российская империя

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россия, швеция, готланд (губерния), в мире, российская империя