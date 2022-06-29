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В Швеции испугались символа "русского царя" - РИА Новости, 29.06.2022
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В Швеции испугались символа "русского царя"
В Швеции испугались символа "русского царя" - РИА Новости, 29.06.2022
В Швеции испугались символа "русского царя"
На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, заявил в беседе с SVT муниципальный политик и кандидат в депутаты... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:50
2022-06-29T04:50
россия
швеция
готланд (губерния)
в мире
российская империя
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, заявил в беседе с SVT муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик.Как уточняется, на одежде был изображен герб острова, над которым дизайнеры разместили корону российских самодержцев.При этом он назвал изображение "антиисторичным", напомнив о том, что Россия получала контроль над островом во время войны со Швецией в 1808 году.Он добавил, что по его мнению, ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла. При этом такая неточность может быть выгодна России, заявил Шевик, раскритиковав дизайн изделия готландской текстильной промышленности.Он уточнил, что его фирма уже сняла этот товар с продажи, а все покупатели могут вернуть уже купленную одежду и получить за нее деньги назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220610/putin-1794476873.html
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россия, швеция, готланд (губерния), в мире, российская империя
04:50 29.06.2022
 
В Швеции испугались символа "русского царя"

Шведский офицер Шевик: на острове Готланд испугались символа Российской империи

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеплика Большой императорской короны Российской империи
Реплика Большой императорской короны Российской империи - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Реплика Большой императорской короны Российской империи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, заявил в беседе с SVT муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик.
Как уточняется, на одежде был изображен герб острова, над которым дизайнеры разместили корону российских самодержцев.
"Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?" — сказал Шевик.
При этом он назвал изображение "антиисторичным", напомнив о том, что Россия получала контроль над островом во время войны со Швецией в 1808 году.
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Он добавил, что по его мнению, ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла. При этом такая неточность может быть выгодна России, заявил Шевик, раскритиковав дизайн изделия готландской текстильной промышленности.

"Мы не знали, что это царская корона, и что она символизирует Россию. Вы — первый, кто нам об этом сказал", — рассказал Адам Якобссон, менеджер магазина, в котором продавали футболку с символом Империи.

Он уточнил, что его фирма уже сняла этот товар с продажи, а все покупатели могут вернуть уже купленную одежду и получить за нее деньги назад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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