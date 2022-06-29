https://ria.ru/20220629/kompanii-1798907806.html

В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России

В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России - РИА Новости, 29.06.2022

В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России

Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:29

2022-06-29T09:29

2022-06-29T11:27

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

сергей красильников

санкции

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников."Я не считаю возвращение западных компаний в Россию хорошей новостью, по мне это – худший сценарий. Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя - мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок – она вернулась, облом!" - сказал он."Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?", - добавил эксперт.При этом он заметил, что не является сторонником опоры исключительно на собственные силы."История многих стран наглядно подтвердила тупиковость такого пути. Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика", - подчеркнул Красильников.Одновременно, считает он, необходимо самым кардинальным образом пересмотреть свою жизнь. "Чего греха таить, в нас еще много инертности, неорганизованности, головотяпства, желания обойти закон, мало предпринимательской инициативы, а там, где она есть, ей не всегда дают возможность развернуться, так как душат всякими проверками, бесконечным контролем со стороны правоохранительных органов", - сказал вице-президент РСПП.Читайте полный текст интервью Сергея Красильникова >>

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, сергей красильников, санкции