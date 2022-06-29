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В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России - РИА Новости, 29.06.2022
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В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России
В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России - РИА Новости, 29.06.2022
В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России
Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:29
2022-06-29T11:27
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
сергей красильников
санкции
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников."Я не считаю возвращение западных компаний в Россию хорошей новостью, по мне это – худший сценарий. Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя - мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок – она вернулась, облом!" - сказал он."Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?", - добавил эксперт.При этом он заметил, что не является сторонником опоры исключительно на собственные силы."История многих стран наглядно подтвердила тупиковость такого пути. Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика", - подчеркнул Красильников.Одновременно, считает он, необходимо самым кардинальным образом пересмотреть свою жизнь. "Чего греха таить, в нас еще много инертности, неорганизованности, головотяпства, желания обойти закон, мало предпринимательской инициативы, а там, где она есть, ей не всегда дают возможность развернуться, так как душат всякими проверками, бесконечным контролем со стороны правоохранительных органов", - сказал вице-президент РСПП.Читайте полный текст интервью Сергея Красильникова &gt;&gt;
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, сергей красильников, санкции
09:29 29.06.2022 (обновлено: 11:27 29.06.2022)
 
В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России

Вице-президент РСПП Красильников: Россия самодостаточная страна, пора слезть с иглы Запада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.
"Я не считаю возвращение западных компаний в Россию хорошей новостью, по мне это – худший сценарий. Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя - мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок – она вернулась, облом!" - сказал он.
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Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
"Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?", - добавил эксперт.
При этом он заметил, что не является сторонником опоры исключительно на собственные силы.
"История многих стран наглядно подтвердила тупиковость такого пути. Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика", - подчеркнул Красильников.
Одновременно, считает он, необходимо самым кардинальным образом пересмотреть свою жизнь. "Чего греха таить, в нас еще много инертности, неорганизованности, головотяпства, желания обойти закон, мало предпринимательской инициативы, а там, где она есть, ей не всегда дают возможность развернуться, так как душат всякими проверками, бесконечным контролем со стороны правоохранительных органов", - сказал вице-президент РСПП.

"Первое и самое главное, что все должны сегодня уяснить: мы абсолютно самодостаточная страна. От этого и надо плясать, и у нас все получится. И тогда мы не будем вести унизительный подсчет, сколько и какие западные компании ушли из России", - заключил Красильников.

Читайте полный текст интервью Сергея Красильникова >>
 
ЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейСергей КрасильниковСанкции
 
 
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