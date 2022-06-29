https://ria.ru/20220629/kollektory-1798984984.html

В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов

В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов - РИА Новости, 29.06.2022

В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов

Ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о привлечении к... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:00

2022-06-29T14:00

2022-06-29T14:25

госдума рф

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о привлечении к уголовной ответственности коллекторов, в нем идет речь о наказании до 10 лет колонии за насилие или угрозы насилием с их стороны, документ доступен в базе данных ГД."Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц", - говорится в пояснительной записке к инициативе.Совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, говорится в тексте законопроектаТе же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет, также отмечается в тексте.

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789521168.html

https://ria.ru/20220628/moshenniki-1798601967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, россия