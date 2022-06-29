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В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов
В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов - РИА Новости, 29.06.2022
В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов
Ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о привлечении к... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:00
2022-06-29T14:00
2022-06-29T14:25
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о привлечении к уголовной ответственности коллекторов, в нем идет речь о наказании до 10 лет колонии за насилие или угрозы насилием с их стороны, документ доступен в базе данных ГД."Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц", - говорится в пояснительной записке к инициативе.Совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, говорится в тексте законопроектаТе же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет, также отмечается в тексте.
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госдума рф, общество, россия
14:00 29.06.2022 (обновлено: 14:25 29.06.2022)
В Госдуму внесли проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы или насилие
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о привлечении к уголовной ответственности коллекторов, в нем идет речь о наказании до 10 лет колонии за насилие или угрозы насилием с их стороны, документ доступен в базе
данных ГД.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц", - говорится в пояснительной записке к инициативе.
Совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, говорится в тексте законопроекта
Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет, также отмечается в тексте.