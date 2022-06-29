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Немецкий канал показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220629/kiev-1798994369.html
Немецкий канал показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг
Немецкий канал показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг - РИА Новости, 29.06.2022
Немецкий канал показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг
Жители Киева выражают недовольство планируемым запретом на русские музыку и книги на Украине, передает немецкий телеканал ZDF. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:37
2022-06-29T15:08
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
киев
верховная рада украины
культура
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Жители Киева выражают недовольство планируемым запретом на русские музыку и книги на Украине, передает немецкий телеканал ZDF."Никаких книг и музыки из России и Беларуси: Киев хочет законодательно запретить" их ввоз, говорится в материале на сайте телеканала.Корреспондент ZDF посетил знаменитый книжный рынок Петровка в украинской столице и столкнулся с недовольством местных продавцов."Это уже перебор. Наверняка кто-то хотел показать…, какой он настоящий патриот, но это не способ проявить свой патриотизм", - приводит телеканал слова букиниста Александра Дробина.Другой книготорговец, Анатолий Гунько, в разговоре с корреспондентом, наоборот, описывает закон как "необходимый". Однако под конец беседы всё же ставит под сомнение необходимость его введения."Это немного строго заявлять, что нужно говорить только по-украински, а не по-русски", - цитирует его ZDF. "Почему русское должно принадлежать лишь России? 300 миллионов человек во всем мире говорят по-русски", - подчеркивает Гунько.Ранее Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на Украине книг и издательской продукции из России и Белоруссии. Парламентарии также поддержали запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев, верховная рада украины, новости культуры
14:37 29.06.2022 (обновлено: 15:08 29.06.2022)
 
Немецкий канал показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг

Немецкий телеканал ZDF показал сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг

© Depositphotos / Sandra CunninghamКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Depositphotos / Sandra Cunningham
Книги. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Жители Киева выражают недовольство планируемым запретом на русские музыку и книги на Украине, передает немецкий телеканал ZDF.
"Никаких книг и музыки из России и Беларуси: Киев хочет законодательно запретить" их ввоз, говорится в материале на сайте телеканала.
Валентина Лисица
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Корреспондент ZDF посетил знаменитый книжный рынок Петровка в украинской столице и столкнулся с недовольством местных продавцов.
"Это уже перебор. Наверняка кто-то хотел показать…, какой он настоящий патриот, но это не способ проявить свой патриотизм", - приводит телеканал слова букиниста Александра Дробина.
Другой книготорговец, Анатолий Гунько, в разговоре с корреспондентом, наоборот, описывает закон как "необходимый". Однако под конец беседы всё же ставит под сомнение необходимость его введения.
"Это немного строго заявлять, что нужно говорить только по-украински, а не по-русски", - цитирует его ZDF. "Почему русское должно принадлежать лишь России? 300 миллионов человек во всем мире говорят по-русски", - подчеркивает Гунько.
Ранее Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на Украине книг и издательской продукции из России и Белоруссии. Парламентарии также поддержали запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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