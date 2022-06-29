https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына - РИА Новости, 29.06.2022
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо Владимиру Путину и попросил его посодействовать... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:51
2022-06-29T17:51
2022-06-29T19:49
в мире
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
марокко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына. Об этом сообщила Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Как рассказала Симоньян, Тахер Саадун связался с арабской редакцией и попросил передать президенту письмо, которое она дословно публикует.Отец марокканца выразил надежду на "милосердие и мудрость" Путина."Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни", — написал он.Тахер Саадун также заявил, что верит в справедливость правосудия в ДНР. По его словам, глава республики позволил его семье присутствовать на заседаниях апелляционного суда."Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Ибрагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей", — сообщается в письме.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не скрывали преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях. Он также сообщил, что просьба о помиловании может поступить только спустя месяц, который дается защите на обжалование приговора.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html
https://ria.ru/20220629/ukraina-1799053560.html
https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799105178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_052cf6ad51527c69df4ad351bf9a4fba.jpg
"Призываю его вмешаться" – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину
Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он попросил российского лидера посодействовать помилованию его сына.
2022-06-29T17:51
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, маргарита симоньян, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, марокко, великобритания
17:51 29.06.2022 (обновлено: 19:49 29.06.2022)
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
Отец приговоренного к казни марокканца обратился к Путину с просьбой о помиловании сына
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына. Об этом сообщила Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале
.
В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Как рассказала Симоньян, Тахер Саадун связался с арабской редакцией и попросил передать президенту письмо, которое она дословно публикует.
"Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно", — говорится в тексте.
Отец марокканца выразил надежду на "милосердие и мудрость" Путина.
"Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни", — написал он.
Тахер Саадун также заявил, что верит в справедливость правосудия в ДНР
. По его словам, глава республики позволил его семье присутствовать на заседаниях апелляционного суда.
"Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Ибрагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей", — сообщается в письме.
Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не скрывали преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях. Он также сообщил, что просьба о помиловании может поступить только спустя месяц, который дается защите на обжалование приговора.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".