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Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына

Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына - РИА Новости, 29.06.2022

Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына

Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо Владимиру Путину и попросил его посодействовать... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:51

2022-06-29T17:51

2022-06-29T19:49

в мире

специальная военная операция на украине

маргарита симоньян

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донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

марокко

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына. Об этом сообщила Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Как рассказала Симоньян, Тахер Саадун связался с арабской редакцией и попросил передать президенту письмо, которое она дословно публикует.Отец марокканца выразил надежду на "милосердие и мудрость" Путина."Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни", — написал он.Тахер Саадун также заявил, что верит в справедливость правосудия в ДНР. По его словам, глава республики позволил его семье присутствовать на заседаниях апелляционного суда."Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Ибрагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей", — сообщается в письме.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не скрывали преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях. Он также сообщил, что просьба о помиловании может поступить только спустя месяц, который дается защите на обжалование приговора.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html

https://ria.ru/20220629/ukraina-1799053560.html

https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Призываю его вмешаться" – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он попросил российского лидера посодействовать помилованию его сына. 2022-06-29T17:51 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, маргарита симоньян, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, марокко, великобритания