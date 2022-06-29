https://ria.ru/20220629/kazn-1799009625.html
Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде
Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде
Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:28
2022-06-29T15:28
2022-06-29T15:58
андрей клишас
общество
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон это сделать нельзя, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только никакими решениями Конституционного суда нельзя преодолеть запрет на применение смертной казни, его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни - это приятие новой конституции", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.
https://ria.ru/20220417/kazn-1783880925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность
15:28 29.06.2022 (обновлено: 15:58 29.06.2022)
Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде
Сенатор Клишас: запрет на смертную казнь без новой Конституции отменить невозможно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон это сделать нельзя, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Не только никакими решениями Конституционного суда нельзя преодолеть запрет на применение смертной казни, его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни - это приятие новой конституции", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.