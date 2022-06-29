https://ria.ru/20220629/kazn-1799009625.html

Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде

Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022

Для возвращения смертной казни нужна новая Конституция, заявили в Совфеде

Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:28

2022-06-29T15:28

2022-06-29T15:58

андрей клишас

общество

смертная казнь в россии: формальность и реальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон это сделать нельзя, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только никакими решениями Конституционного суда нельзя преодолеть запрет на применение смертной казни, его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни - это приятие новой конституции", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.

https://ria.ru/20220417/kazn-1783880925.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность