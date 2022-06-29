Рейтинг@Mail.ru
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/kazn-1798969816.html
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.06.2022
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни
Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:04
2022-06-29T13:04
россия
общество
конституционный суд рф
валерий зорькин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_65ebe6ab47766b2399d3f9d79af7fe39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.Он считает, что было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики."И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - заявил Зорькин.Он напомнил, что депутаты не приняли соответствующий закон, в итоге решением проблемы занялся именно Конституционный суд: в 2009 году он указал на невозможность назначения смертной казни, обосновав это тем, что "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого… происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".На основании решений Конституционного суда "на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни", указал Зорькин."И я уверен, что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении. Тем не менее, поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно", - заключил он.
https://ria.ru/20220615/strelba-1795354734.html
https://ria.ru/20220602/kazn-1792608180.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a25e83ac242b9e0db9b85073efb75141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, конституционный суд рф, валерий зорькин, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:04 29.06.2022
 
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Председатель Конституционного суда Зорькин выступил против возвращения смертной казни

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Заседание Конституционного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.
Он считает, что было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:38
Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин
"И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - заявил Зорькин.
Он напомнил, что депутаты не приняли соответствующий закон, в итоге решением проблемы занялся именно Конституционный суд: в 2009 году он указал на невозможность назначения смертной казни, обосновав это тем, что "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого… происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".
На основании решений Конституционного суда "на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни", указал Зорькин.
"И я уверен, что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении. Тем не менее, поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно", - заключил он.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:07
В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
 
РоссияОбществоКонституционный суд РФВалерий ЗорькинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала