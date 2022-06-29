https://ria.ru/20220629/kazn-1798969816.html

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.06.2022

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:04

2022-06-29T13:04

2022-06-29T13:04

россия

общество

конституционный суд рф

валерий зорькин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.Он считает, что было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики."И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - заявил Зорькин.Он напомнил, что депутаты не приняли соответствующий закон, в итоге решением проблемы занялся именно Конституционный суд: в 2009 году он указал на невозможность назначения смертной казни, обосновав это тем, что "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого… происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".На основании решений Конституционного суда "на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни", указал Зорькин."И я уверен, что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении. Тем не менее, поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно", - заключил он.

https://ria.ru/20220615/strelba-1795354734.html

https://ria.ru/20220602/kazn-1792608180.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, конституционный суд рф, валерий зорькин, донецкая народная республика, луганская народная республика