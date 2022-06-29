Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия
Токаев: первоочередная задача – скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспия.
Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств.
"Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции", - сказал он на заседании в расширенном составе.
По словам казахстанского лидера, на протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса.
"Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы", - отметил глава государства.
На предыдущем, пятом, Каспийском саммите в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря (ратифицировали все страны-участницы, кроме Ирана). В документе, в частности, зафиксировано, что стороны получают права на добычу водных биоресурсов в пределах 25 морских миль прибрежного пространства: национальный суверенитет будет распространяться на 15 морских миль плюс 10 примыкающих к ним "рыболовных". Вопрос разграничения дна и недр Каспия будет урегулирован дополнительными соглашениями.