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Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия - РИА Новости, 29.06.2022
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Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия
Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия - РИА Новости, 29.06.2022
Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:52
2022-06-29T15:52
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
ашхабад
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НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспия.Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств."Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции", - сказал он на заседании в расширенном составе.По словам казахстанского лидера, на протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса."Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы", - отметил глава государства.На предыдущем, пятом, Каспийском саммите в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря (ратифицировали все страны-участницы, кроме Ирана). В документе, в частности, зафиксировано, что стороны получают права на добычу водных биоресурсов в пределах 25 морских миль прибрежного пространства: национальный суверенитет будет распространяться на 15 морских миль плюс 10 примыкающих к ним "рыболовных". Вопрос разграничения дна и недр Каспия будет урегулирован дополнительными соглашениями.
https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, ашхабад
15:52 29.06.2022
 
Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия

Токаев: первоочередная задача – скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспия.
Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств.
Набережная Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:40
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
"Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции", - сказал он на заседании в расширенном составе.
По словам казахстанского лидера, на протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса.
"Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы", - отметил глава государства.
На предыдущем, пятом, Каспийском саммите в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря (ратифицировали все страны-участницы, кроме Ирана). В документе, в частности, зафиксировано, что стороны получают права на добычу водных биоресурсов в пределах 25 морских миль прибрежного пространства: национальный суверенитет будет распространяться на 15 морских миль плюс 10 примыкающих к ним "рыболовных". Вопрос разграничения дна и недр Каспия будет урегулирован дополнительными соглашениями.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:21
Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАшхабад
 
 
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