https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799019405.html

Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия

Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия - РИА Новости, 29.06.2022

Токаев выступил за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:52

2022-06-29T15:52

2022-06-29T15:52

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казахстан

касым-жомарт токаев

ашхабад

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НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей прикаспийских стран обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспия.Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств."Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции", - сказал он на заседании в расширенном составе.По словам казахстанского лидера, на протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса."Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы", - отметил глава государства.На предыдущем, пятом, Каспийском саммите в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря (ратифицировали все страны-участницы, кроме Ирана). В документе, в частности, зафиксировано, что стороны получают права на добычу водных биоресурсов в пределах 25 морских миль прибрежного пространства: национальный суверенитет будет распространяться на 15 морских миль плюс 10 примыкающих к ним "рыболовных". Вопрос разграничения дна и недр Каспия будет урегулирован дополнительными соглашениями.

https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html

https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, ашхабад