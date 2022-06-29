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Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель - РИА Новости, 29.06.2022
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Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель
Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель - РИА Новости, 29.06.2022
Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:36
2022-06-29T22:55
экономика
мария захарова
маркус эдерер
калининградская область
литва
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.По его словам, калининградские власти также будут в этой работе активно принимать участие.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
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экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, литва, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
22:36 29.06.2022 (обновлено: 22:55 29.06.2022)
 
Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель

Алиханов: за две недели подготовят акт, который субсидирует тариф для морского транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
"Андрей Рэмович (Белоусов, первый зампредседателя правительства РФ) поручил Минтрансу, соответственно, с учетом нашей позиции ... подготовить в течение двух недель, внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения вот этого тарифа к уровню 10.01 (железнодорожного тарифа), о порядке субсидирования", - сказал Алиханов в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, калининградские власти также будут в этой работе активно принимать участие.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Железнодорожные вагоны в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 17:55
Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней
 
ЭкономикаМария ЗахароваМаркус ЭдерерКалининградская областьЛитваЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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