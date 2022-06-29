https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1799129609.html

Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель

Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель - РИА Новости, 29.06.2022

Тариф для морского транзита в Калининград субсидируют в течение двух недель

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:36

2022-06-29T22:36

2022-06-29T22:55

экономика

мария захарова

маркус эдерер

калининградская область

литва

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.По его словам, калининградские власти также будут в этой работе активно принимать участие.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1799068375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, литва, евросоюз, россия, санкции в отношении россии