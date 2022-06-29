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Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней - РИА Новости, 29.06.2022
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Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней
Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней - РИА Новости, 29.06.2022
Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней
Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:55
2022-06-29T18:20
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, Брюссель ведет переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Они "прокладывают путь к соглашению", которое могут подписать в начале июля, если Литва снимет свои возражения.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220629/blokada-1798897131.html
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в мире, литва, россия
17:55 29.06.2022 (обновлено: 18:20 29.06.2022)
 
Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны в Калининграде
Железнодорожные вагоны в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

"Европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой", — отмечается в сообщении.

По данным агентства, Брюссель ведет переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Они "прокладывают путь к соглашению", которое могут подписать в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
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