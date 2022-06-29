https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1798962135.html

МИД рассчитывает на здравый смысл ЕС в вопросе калининградского транзита

МИД рассчитывает на здравый смысл ЕС в вопросе калининградского транзита - РИА Новости, 29.06.2022

МИД рассчитывает на здравый смысл ЕС в вопросе калининградского транзита

РФ рассчитывает, что ЕС и Литва проявят здравый смысл в вопросе калининградского транзита, препятствий между частями России не должно быть, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:32

2022-06-29T12:32

2022-06-29T13:51

евросоюз

экономика

россия

литва

калининградская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ЕС и Литва проявят здравый смысл в вопросе калининградского транзита, препятствий между частями России не должно быть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга Захарова указала на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, заявившего, что "Россия не должна получить дипломатической победы по вопросу санкций"."Тогда надо быть, наверное, более последовательным и откровенным до конца? Если вы говорите о победах, так надо, господа брюссельские и литовские политики и чиновники, заявить о том, что вы войну развязали. Или мы вас как-то не так поняли? Литовский политик (Ландсбергис - ред.), видимо, не способен понять главное: препятствий сообщению между двумя частями России не может быть в принципе. Мы внимательно следим за развитием ситуации, комментируем ее по запросу СМИ и по ходу поступления материалов, и вновь подтверждаем, что с российской стороны готовятся ответные меры. Они будут болезненны для Литвы и будут применены в случае, если ситуация с калининградским транзитом не нормализуется. Надеемся, что здравый смысл будет все же проявлен так называемыми партнерами, хотя, конечно, ни к какому партнерскому отношению эта ситуация отношения не имеет", - сказала она.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, экономика, россия, литва, калининградская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии