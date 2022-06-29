Жителя Подмосковья заподозрили в истязании детей сожительницы
Жителя подмосковного Солнечногорска заподозрили в истязании детей сожительницы
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи в Московской области завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в том, что он более двух лет истязал детей сожительницы, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании двоих детей своей сожительницы 12 и 14 лет (п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, с конца 2019 года по июнь 2022 мужчина "причинял детям телесные повреждения, физические и психологические страдания".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователи планируют допросить подозреваемого и потерпевших, а также назначить ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрических. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как добавляется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, также организована проверку против матери детей.
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"В ходе проверки, проведение которой поручено Солнечногорской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в прокуратуре на контроль.