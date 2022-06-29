Рейтинг@Mail.ru
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/isk-1798906199.html
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья - РИА Новости, 29.06.2022
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:20
2022-06-29T09:20
россия
приморский край
происшествия
h&m
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному признаку, который к компании подал юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации с Украиной.Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия сети магазинов H&amp;M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. В среду в Спасском суде состоялось предварительное заседание по иску."На этом этапе назначили дело на 15 июля, сторона предоставила свои письменные отзывы, пока не ознакомился с ними. Свою вину не признают, просят суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Представители (ответчика) не присутствовали", - сказал РИА Новости Качан.По его словам, также в ходе предварительного заседания было поставлена на обсуждение возможность назначения экспертизы.
https://realty.ria.ru/20220406/hm-1782163036.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, происшествия, h&m
09:20 29.06.2022
 
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья

Представители H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному признаку, который к компании подал юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.
Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации с Украиной.
Женщина возле магазина H&M в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:33
Оператор парка развлечений "Остров мечты" подал иск к H&M
Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. В среду в Спасском суде состоялось предварительное заседание по иску.
"На этом этапе назначили дело на 15 июля, сторона предоставила свои письменные отзывы, пока не ознакомился с ними. Свою вину не признают, просят суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Представители (ответчика) не присутствовали", - сказал РИА Новости Качан.
По его словам, также в ходе предварительного заседания было поставлена на обсуждение возможность назначения экспертизы.
 
РоссияПриморский крайПроисшествияH&M
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала