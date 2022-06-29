https://ria.ru/20220629/isk-1798906199.html
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья - РИА Новости, 29.06.2022
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:20
2022-06-29T09:20
2022-06-29T09:20
россия
приморский край
происшествия
h&m
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному признаку, который к компании подал юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации с Украиной.Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. В среду в Спасском суде состоялось предварительное заседание по иску."На этом этапе назначили дело на 15 июля, сторона предоставила свои письменные отзывы, пока не ознакомился с ними. Свою вину не признают, просят суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Представители (ответчика) не присутствовали", - сказал РИА Новости Качан.По его словам, также в ходе предварительного заседания было поставлена на обсуждение возможность назначения экспертизы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, происшествия, h&m
В H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
Представители H&M попросили суд отказать в иске о дискриминации юристу из Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Представители ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" просят Спасский районный суд Приморья отказать в удовлетворении иска за дискриминацию по национальному признаку, который к компании подал юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.
Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации с Украиной.
Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. В среду в Спасском суде состоялось предварительное заседание по иску.
"На этом этапе назначили дело на 15 июля, сторона предоставила свои письменные отзывы, пока не ознакомился с ними. Свою вину не признают, просят суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Представители (ответчика) не присутствовали", - сказал РИА Новости Качан.
По его словам, также в ходе предварительного заседания было поставлена на обсуждение возможность назначения экспертизы.