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Ничто не остановит развитие торговых связей Москвы и Тегерана, заявил Раиси

Ничто не остановит развитие торговых связей Москвы и Тегерана, заявил Раиси - РИА Новости, 29.06.2022

Ничто не остановит развитие торговых связей Москвы и Тегерана, заявил Раиси

Российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:08

2022-06-29T23:08

2022-06-29T23:08

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде."Договоренности, к которым мы пришли, они реализовываются. Это очень хороший момент, ясный. Это говорит о том, что воля наших двух государств направлена на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. И ничто не остановило развитие наших торгово-экономических связей, и ничто их не остановит", - сказал Раиси.Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в районе Каспийского моря является важным аспектом двустороннего взаимодействия."Мы можем сотрудничать на Каспии по транспорту, транзиту, а также в других вопросах, касающихся Каспийского моря. Я имею в виду рыболовство, туризм, и во всех других различных областях, которые в целом касаются Каспия", - отметил он.В Ашхабаде в среду проходит шестой Каспийский саммит, в котором принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и России Владимир Путин.

https://ria.ru/20220629/putin-1799126814.html

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цены на нефть, ибрахим раиси, владимир путин, ильхам алиев, иран, россия, ашхабад