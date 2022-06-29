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Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022
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Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:28
2022-06-29T11:32
антон силуанов
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
валюта
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил министр финансов Антон Силуанов."Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников - ред.) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип теущего года - "все доходы - на расходы", хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Силуанов добавил, что это должно будет повлиять на курс рубля. "Такие решения будем рассматривать, но еще раз скажу, что окончательных позиций по этому поводу не принято", - заключил министр.
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антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, россия, валюта
11:28 29.06.2022 (обновлено: 11:32 29.06.2022)
 
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля

Силуанов заявил о возможности валютных интервенций в 2022 году из средств бюджета

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников - ред.) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип теущего года - "все доходы - на расходы", хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
Силуанов добавил, что это должно будет повлиять на курс рубля. "Такие решения будем рассматривать, но еще раз скажу, что окончательных позиций по этому поводу не принято", - заключил министр.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:18
Силуанов призвал стимулировать импорт для стабилизации курса рубля
 
Антон СилуановЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателейРоссияВалюта
 
 
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