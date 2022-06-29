https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:28
2022-06-29T11:28
2022-06-29T11:32
антон силуанов
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
валюта
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил министр финансов Антон Силуанов."Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников - ред.) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип теущего года - "все доходы - на расходы", хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Силуанов добавил, что это должно будет повлиять на курс рубля. "Такие решения будем рассматривать, но еще раз скажу, что окончательных позиций по этому поводу не принято", - заключил министр.
https://ria.ru/20220629/kurs-1798934963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, россия, валюта
11:28 29.06.2022 (обновлено: 11:32 29.06.2022)
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
Силуанов заявил о возможности валютных интервенций в 2022 году из средств бюджета