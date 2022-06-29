https://ria.ru/20220629/internet-1798950380.html
В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом"
В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом" - РИА Новости, 29.06.2022
В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом"
Замглавы Минюста РФ Александр Логинов сравнил интернет с "сознательно выращенным драконом". РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:57
2022-06-29T11:57
2022-06-29T11:57
технологии
интернет
министерство юстиции рф (минюст россии)
александр логинов
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Замглавы Минюста РФ Александр Логинов сравнил интернет с "сознательно выращенным драконом".Он напомнил, что раньше трансграничные преступления были редкостью, но с появлением интернета встречаются все чаще."Мы имеем дело с совершенно сознательно выращенным драконом. Это реальный дракон, который разрушает национальные системы права... Через интернет совершают преступления, а мы не можем его поймать за хвост", - сказал Логинов на Петербургском международном юридическом форуме.По мнению замминистра, создатели интернета "изначально намеревались диктовать свою волю и проводить свою политику".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, интернет, министерство юстиции рф (минюст россии), александр логинов, россия, общество
В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом"
Замглавы Минюста Логинов назвал интернет драконом, разрушающим национальные системы права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Замглавы Минюста РФ Александр Логинов сравнил интернет с "сознательно выращенным драконом".
Он напомнил, что раньше трансграничные преступления были редкостью, но с появлением интернета встречаются все чаще.
"Мы имеем дело с совершенно сознательно выращенным драконом. Это реальный дракон, который разрушает национальные системы права... Через интернет совершают преступления, а мы не можем его поймать за хвост", - сказал Логинов на Петербургском международном юридическом форуме.
По мнению замминистра, создатели интернета "изначально намеревались диктовать свою волю и проводить свою политику".