https://ria.ru/20220629/internet-1798950380.html

В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом"

В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом" - РИА Новости, 29.06.2022

В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным "драконом"

Замглавы Минюста РФ Александр Логинов сравнил интернет с "сознательно выращенным драконом". РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:57

2022-06-29T11:57

2022-06-29T11:57

технологии

интернет

министерство юстиции рф (минюст россии)

александр логинов

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Замглавы Минюста РФ Александр Логинов сравнил интернет с "сознательно выращенным драконом".Он напомнил, что раньше трансграничные преступления были редкостью, но с появлением интернета встречаются все чаще."Мы имеем дело с совершенно сознательно выращенным драконом. Это реальный дракон, который разрушает национальные системы права... Через интернет совершают преступления, а мы не можем его поймать за хвост", - сказал Логинов на Петербургском международном юридическом форуме.По мнению замминистра, создатели интернета "изначально намеревались диктовать свою волю и проводить свою политику".

https://ria.ru/20220627/internet-1798294263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, интернет, министерство юстиции рф (минюст россии), александр логинов, россия, общество