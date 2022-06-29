Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/innovatsii-1799051182.html
Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям
Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям - РИА Новости, 29.06.2022
Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности вместе с Минпромторгом помогать инновационным промышленным предприятиям реализовывать планы развития. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:06
2022-06-29T17:06
экономика
денис мантуров
владимирская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
наука и инновации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792921601_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_765b197ac07de7ff7fca66b00f850025.jpg
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности вместе с Минпромторгом помогать инновационным промышленным предприятиям реализовывать планы развития.Мишустин заверил, что "государство всячески помогает" подобным промышленным площадкам, а также поощряет инновационное развитие. Премьер напомнил, что компания "Генериум", производственную площадку которой во Владимирской области он посетил, уже использовала полмиллиарда рублей из фонда развития промышленности."Знаю, что вы привлекаете кредиты. Сейчас можно до 2 млрд рублей брать кредиты на 7 лет под 5% для таких инновационных работ, в том числе стимулируются также научно-исследовательские работы нашим фондом развития промышленности и рядом инструментов, которые есть в Минпромторге. Пожалуйста, в этом смысле я готов обсуждать и помогать вам", - заверил глава правительства, также указав на то, что главы Минздрава и Минпромторга Михаил Мурашко и Денис Мантуров тоже помогают в этом направлении.Глава кабмина отметил, что впечатлен планами предприятия по дальнейшему развитию. Отдельно он остановился на работе по импортозамещению. "Да, импортозамещение очень важно. Вы сейчас показываете какие-то простые элементы, но есть элементы сложные. В целом могу сказать, что не может не радовать этот подход", - сказал он.Генеральный директор "Генериума" Даниил Талянский поделился с премьером дальнейшими планами предприятия. По его словам, дальнейшее развитие пойдет по трем основным направлениям. Во-первых, это разработка препаратов на основе бисспецифических антител, которые воздействуют сразу на две мишени. "Это в онкологии считается многообещающим перспективным подходом", - отметил он.Во-вторых, работа будем вестись по развитию генной терапии. "Мы работаем над тем, чтобы получить препараты, которые позволяют пациенту получить полное излечение вместо поддерживающей пожизненной терапии", - уточнил Талянский. Третьим направлением станет регенеративная медицина и клеточные технологии, основанные на внутренних резервах организма человека.Мишустин отметил серьезность научного подхода, благодаря которому центр "Генериум" добился серьезного масштабирования производства препаратов для больных орфанными заболеваниями. Такое мнение он высказал, посетив производственный комплекс предприятия. "Здесь, без сомнения, яркий пример, когда инвестиционные вложения компании окупаются самым серьезным образом", - отметил глава правительства."Впечатляет та аккуратность и те инновационные решения, которые применяются у вас на производстве, ваш R&amp;D центр, центр для разработки, научно-исследовательских работ. Современные лекарственные средства, современные препараты - это очень серьезная наука, и без такого подхода было бы просто невозможно это масштабировать и в том числе получить 21 "золотую" форму лекарственных средств, которые используются активно в стране, помогают тяжело больным, в основном онкологическими заболеваниями, людям", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798590747.html
https://ria.ru/20220627/peskov-1797887986.html
https://ria.ru/20220623/izotop-1797461191.html
https://ria.ru/20220617/klastery-1796213051.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792921601_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_6114e38fe2e115675db2efb7df2ab08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, владимирская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, наука и инновации
17:06 29.06.2022
 
Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям

Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям реализовывать планы

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности вместе с Минпромторгом помогать инновационным промышленным предприятиям реализовывать планы развития.
Мишустин заверил, что "государство всячески помогает" подобным промышленным площадкам, а также поощряет инновационное развитие. Премьер напомнил, что компания "Генериум", производственную площадку которой во Владимирской области он посетил, уже использовала полмиллиарда рублей из фонда развития промышленности.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 00:54
Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России
"Знаю, что вы привлекаете кредиты. Сейчас можно до 2 млрд рублей брать кредиты на 7 лет под 5% для таких инновационных работ, в том числе стимулируются также научно-исследовательские работы нашим фондом развития промышленности и рядом инструментов, которые есть в Минпромторге. Пожалуйста, в этом смысле я готов обсуждать и помогать вам", - заверил глава правительства, также указав на то, что главы Минздрава и Минпромторга Михаил Мурашко и Денис Мантуров тоже помогают в этом направлении.
Глава кабмина отметил, что впечатлен планами предприятия по дальнейшему развитию. Отдельно он остановился на работе по импортозамещению. "Да, импортозамещение очень важно. Вы сейчас показываете какие-то простые элементы, но есть элементы сложные. В целом могу сказать, что не может не радовать этот подход", - сказал он.
Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:00
Дмитрий Песков: русский человек лучше всего работает под давлением
Генеральный директор "Генериума" Даниил Талянский поделился с премьером дальнейшими планами предприятия. По его словам, дальнейшее развитие пойдет по трем основным направлениям. Во-первых, это разработка препаратов на основе бисспецифических антител, которые воздействуют сразу на две мишени. "Это в онкологии считается многообещающим перспективным подходом", - отметил он.
Во-вторых, работа будем вестись по развитию генной терапии. "Мы работаем над тем, чтобы получить препараты, которые позволяют пациенту получить полное излечение вместо поддерживающей пожизненной терапии", - уточнил Талянский. Третьим направлением станет регенеративная медицина и клеточные технологии, основанные на внутренних резервах организма человека.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 08:33Наука
Российские ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп
Мишустин отметил серьезность научного подхода, благодаря которому центр "Генериум" добился серьезного масштабирования производства препаратов для больных орфанными заболеваниями. Такое мнение он высказал, посетив производственный комплекс предприятия. "Здесь, без сомнения, яркий пример, когда инвестиционные вложения компании окупаются самым серьезным образом", - отметил глава правительства.
"Впечатляет та аккуратность и те инновационные решения, которые применяются у вас на производстве, ваш R&D центр, центр для разработки, научно-исследовательских работ. Современные лекарственные средства, современные препараты - это очень серьезная наука, и без такого подхода было бы просто невозможно это масштабировать и в том числе получить 21 "золотую" форму лекарственных средств, которые используются активно в стране, помогают тяжело больным, в основном онкологическими заболеваниями, людям", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:56Петербургский международный экономический форум — 2022
Новый режим промышленных кластеров должен заработать с 2023 года
 
ЭкономикаДенис МантуровВладимирская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинНаука и инновации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала