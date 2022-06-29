https://ria.ru/20220629/innovatsii-1799051182.html

Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям

Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям - РИА Новости, 29.06.2022

Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности вместе с Минпромторгом помогать инновационным промышленным предприятиям реализовывать планы развития. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:06

2022-06-29T17:06

2022-06-29T17:06

экономика

денис мантуров

владимирская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

наука и инновации

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ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности вместе с Минпромторгом помогать инновационным промышленным предприятиям реализовывать планы развития.Мишустин заверил, что "государство всячески помогает" подобным промышленным площадкам, а также поощряет инновационное развитие. Премьер напомнил, что компания "Генериум", производственную площадку которой во Владимирской области он посетил, уже использовала полмиллиарда рублей из фонда развития промышленности."Знаю, что вы привлекаете кредиты. Сейчас можно до 2 млрд рублей брать кредиты на 7 лет под 5% для таких инновационных работ, в том числе стимулируются также научно-исследовательские работы нашим фондом развития промышленности и рядом инструментов, которые есть в Минпромторге. Пожалуйста, в этом смысле я готов обсуждать и помогать вам", - заверил глава правительства, также указав на то, что главы Минздрава и Минпромторга Михаил Мурашко и Денис Мантуров тоже помогают в этом направлении.Глава кабмина отметил, что впечатлен планами предприятия по дальнейшему развитию. Отдельно он остановился на работе по импортозамещению. "Да, импортозамещение очень важно. Вы сейчас показываете какие-то простые элементы, но есть элементы сложные. В целом могу сказать, что не может не радовать этот подход", - сказал он.Генеральный директор "Генериума" Даниил Талянский поделился с премьером дальнейшими планами предприятия. По его словам, дальнейшее развитие пойдет по трем основным направлениям. Во-первых, это разработка препаратов на основе бисспецифических антител, которые воздействуют сразу на две мишени. "Это в онкологии считается многообещающим перспективным подходом", - отметил он.Во-вторых, работа будем вестись по развитию генной терапии. "Мы работаем над тем, чтобы получить препараты, которые позволяют пациенту получить полное излечение вместо поддерживающей пожизненной терапии", - уточнил Талянский. Третьим направлением станет регенеративная медицина и клеточные технологии, основанные на внутренних резервах организма человека.Мишустин отметил серьезность научного подхода, благодаря которому центр "Генериум" добился серьезного масштабирования производства препаратов для больных орфанными заболеваниями. Такое мнение он высказал, посетив производственный комплекс предприятия. "Здесь, без сомнения, яркий пример, когда инвестиционные вложения компании окупаются самым серьезным образом", - отметил глава правительства."Впечатляет та аккуратность и те инновационные решения, которые применяются у вас на производстве, ваш R&D центр, центр для разработки, научно-исследовательских работ. Современные лекарственные средства, современные препараты - это очень серьезная наука, и без такого подхода было бы просто невозможно это масштабировать и в том числе получить 21 "золотую" форму лекарственных средств, которые используются активно в стране, помогают тяжело больным, в основном онкологическими заболеваниями, людям", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798590747.html

https://ria.ru/20220627/peskov-1797887986.html

https://ria.ru/20220623/izotop-1797461191.html

https://ria.ru/20220617/klastery-1796213051.html

владимирская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, денис мантуров, владимирская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, наука и инновации