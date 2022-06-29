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В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 29.06.2022
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В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 29.06.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 24 июня до 16,22% с 16,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:13
2022-06-29T19:15
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 24 июня до 16,22% с 16,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 18 по 24 июня оказалась нулевой после дефляции в 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,51%."В годовом выражении инфляция по состоянию на 24 июня снизилась до 16,22% год к году (на 17 июня: 16,42% год к году)", - говорится в документе.Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,3% после снижения на 0,25% неделе ранее за счет ускорившегося удешевления плодоовощной продукции. "При этом на прочее продовольствие темпы роста цен увеличились (0,22% после 0,07%) из-за возобновления либо ускорения роста цен на отдельные продукты питания (мясопродукты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия). Вместе с тем яйца и сахар продолжили дешеветь, а на макаронные и крупяные изделия снижение цен возобновилось", - указали в Минэкономразвития.Что касается сегмента непродовольственных товаров, то цены выросли незначительно - на 0,04%. "Вместе с тем продолжается дефляция по широкому перечню товарных групп (электро- и бытовые приборы, медикаменты, строительные материалы, легковые автомобили). Цены на автомобильный бензин продолжают снижаться шестнадцатую неделю подряд", - поясняется в обзоре.При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг после двух недель дефляции рост цен ускорился (0,79% после снижения на 0,38% и 0,05% соответственно) в связи с сезонным удорожанием стоимости авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:13 29.06.2022 (обновлено: 19:15 29.06.2022)
 
В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 16,22 процента

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 24 июня до 16,22% с 16,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 18 по 24 июня оказалась нулевой после дефляции в 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,51%.
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"В годовом выражении инфляция по состоянию на 24 июня снизилась до 16,22% год к году (на 17 июня: 16,42% год к году)", - говорится в документе.
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,3% после снижения на 0,25% неделе ранее за счет ускорившегося удешевления плодоовощной продукции. "При этом на прочее продовольствие темпы роста цен увеличились (0,22% после 0,07%) из-за возобновления либо ускорения роста цен на отдельные продукты питания (мясопродукты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия). Вместе с тем яйца и сахар продолжили дешеветь, а на макаронные и крупяные изделия снижение цен возобновилось", - указали в Минэкономразвития.
Что касается сегмента непродовольственных товаров, то цены выросли незначительно - на 0,04%. "Вместе с тем продолжается дефляция по широкому перечню товарных групп (электро- и бытовые приборы, медикаменты, строительные материалы, легковые автомобили). Цены на автомобильный бензин продолжают снижаться шестнадцатую неделю подряд", - поясняется в обзоре.
При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг после двух недель дефляции рост цен ускорился (0,79% после снижения на 0,38% и 0,05% соответственно) в связи с сезонным удорожанием стоимости авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг.
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