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В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 29.06.2022
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу
Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T05:04
2022-06-29T05:04
2022-06-29T13:52
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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости.В оперативной работе принимал участие краснодарский ОМОН, действующий в регионе.Украинские диверсанты дают показания о планировавшихся акциях. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.По словам собеседника агентства, среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это силовики изъяли.Теперь идет работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.
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Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков
Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков
2022-06-29T05:04
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РИА Новости
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херсон, россия, омон россии, в мире, украина
05:04 29.06.2022 (обновлено: 13:52 29.06.2022)
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу с ПЗРК "Игла" и минами в арсенале
ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости.
В оперативной работе принимал участие краснодарский ОМОН, действующий в регионе.
Украинские диверсанты дают показания о планировавшихся акциях. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.
"В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций", — рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства.
По словам собеседника агентства, среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это силовики изъяли.
Теперь идет работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России
территории.