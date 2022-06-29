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В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу

В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 29.06.2022

В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу

Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T05:04

2022-06-29T05:04

2022-06-29T13:52

специальная военная операция на украине

херсон

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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости.В оперативной работе принимал участие краснодарский ОМОН, действующий в регионе.Украинские диверсанты дают показания о планировавшихся акциях. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.По словам собеседника агентства, среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это силовики изъяли.Теперь идет работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.

https://ria.ru/20220628/kherson-1798818306.html

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Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков 2022-06-29T05:04 true PT0M40S

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херсон, россия, омон россии, в мире, украина