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В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/gruppa-1798896074.html
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 29.06.2022
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу
Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T05:04
2022-06-29T13:52
специальная военная операция на украине
херсон
россия
омон россии
в мире
украина
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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости.В оперативной работе принимал участие краснодарский ОМОН, действующий в регионе.Украинские диверсанты дают показания о планировавшихся акциях. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.По словам собеседника агентства, среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это силовики изъяли.Теперь идет работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.
https://ria.ru/20220628/kherson-1798818306.html
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Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков
Конфискация оружия у диверсионной группы украинских боевиков
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херсон, россия, омон россии, в мире, украина
05:04 29.06.2022 (обновлено: 13:52 29.06.2022)
 
В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу

В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу с ПЗРК "Игла" и минами в арсенале

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсонской области украинскую диверсионную группу с большим арсеналом оружия, сообщил корреспондент РИА Новости.
В оперативной работе принимал участие краснодарский ОМОН, действующий в регионе.
Украинские диверсанты дают показания о планировавшихся акциях. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.
"В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций", — рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства.
По словам собеседника агентства, среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это силовики изъяли.
Теперь идет работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.
Игорь Колыхаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 17:48Специальная военная операция на Украине
В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияОМОН РоссииВ миреУкраина
 
 
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