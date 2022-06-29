https://ria.ru/20220629/grazhdanstvo-1799057504.html
ГД отменила пошлину за заявку о приеме в гражданство для жителей Донбасса
ГД отменила пошлину за заявку о приеме в гражданство для жителей Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022
ГД отменила пошлину за заявку о приеме в гражданство для жителей Донбасса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - проживающих на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:20
2022-06-29T17:20
2022-06-29T17:20
россия
госдума рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид калашников
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ - от уплаты госпошлины за подачу заявления на получение российского гражданства.Сейчас граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке освобождены от уплаты госпошлины.А лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы на временное проживание в РФ, при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей.Закон, проект которого был внесен главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым (КПРФ), освобождает данных лиц от уплаты этой госпошлины, тем самым выравнивая условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство.Помимо этого, документ освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. В настоящее время госпошлина за выдачу такого разрешения иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространиться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220620/bezhentsy-1796807091.html
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793579337.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид калашников, общество
ГД отменила пошлину за заявку о приеме в гражданство для жителей Донбасса
Госдума отменила госпошлину за заявку о приеме в гражданство для жителей ДНР и ЛНР