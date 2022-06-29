https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html
Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств
Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств - РИА Новости, 29.06.2022
Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:13
2022-06-29T16:13
2022-06-29T16:13
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
салехард
шурышкарский район
гранты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа, сообщает пресс-служба губернатора региона.Содействие формированию комфортных условий глава региона пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа. В Салехарде прошла очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств. Подобный конкурс на Ямале проходит впервые. Новый грант – инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.Финансовую поддержку участники могут получить на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных центров. Обновления коснутся не только дизайна и концептуального наполнения, но и форматов работы с молодежью. Конкурс проходит в двух направлениях: молодежные пространства и добровольческие центры. Общий денежный фонд - 90 миллионов рублей."Грант на развитие молодежных пространств – это хороший шаг вперед. Уверен, что по итогам мы действительно увидим хорошую динамику. Подобный конкурс будет ежегодным и призываю всех, в том числе руководителей молодежного направления, еще шире смотреть предмет, создавать комбинированные пространства, чтобы мы достигали главного – появления в удобном месте притягательной точки для нашей молодежи", - приводятся в сообщении слова Артюхова.По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку - 14 миллионов рублей - получил Шурышкарский район. Деньги потратят на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. В Шурышкарском районе проживает более 2,5 тысячи молодых людей, но на сегодняшний день отсутствует молодежное пространство. Для молодежи появятся медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, будет закуплено аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.Десять миллионов рублей получил Губкинский, 6 миллионов рублей – Новый Уренгой и Ямальский районы, 5 миллионов рублей – Пуровский и Приуральский районы, 4 миллиона рублей – Лабытнанги и Надымский район, 3 миллионов рублей – Муравленко. По два гранта выиграли Салехард и Ноябрьск, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html
https://ria.ru/20220518/vychety-1789219218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, салехард, шурышкарский район, гранты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Содействие формированию комфортных условий глава региона пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа. В Салехарде
прошла очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств. Подобный конкурс на Ямале проходит впервые. Новый грант – инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.
Финансовую поддержку участники могут получить на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных центров. Обновления коснутся не только дизайна и концептуального наполнения, но и форматов работы с молодежью. Конкурс проходит в двух направлениях: молодежные пространства и добровольческие центры. Общий денежный фонд - 90 миллионов рублей.
"Грант на развитие молодежных пространств – это хороший шаг вперед. Уверен, что по итогам мы действительно увидим хорошую динамику. Подобный конкурс будет ежегодным и призываю всех, в том числе руководителей молодежного направления, еще шире смотреть предмет, создавать комбинированные пространства, чтобы мы достигали главного – появления в удобном месте притягательной точки для нашей молодежи", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку - 14 миллионов рублей - получил Шурышкарский район
. Деньги потратят на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. В Шурышкарском районе проживает более 2,5 тысячи молодых людей, но на сегодняшний день отсутствует молодежное пространство. Для молодежи появятся медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, будет закуплено аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.
Десять миллионов рублей получил Губкинский, 6 миллионов рублей – Новый Уренгой
и Ямальский районы
, 5 миллионов рублей – Пуровский и Приуральский районы
, 4 миллиона рублей – Лабытнанги
и Надымский район
, 3 миллионов рублей – Муравленко. По два гранта выиграли Салехард и Ноябрьск
, уточняет пресс-служба.