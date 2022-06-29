https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html

Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств

Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств - РИА Новости, 29.06.2022

Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:13

2022-06-29T16:13

2022-06-29T16:13

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

салехард

шурышкарский район

гранты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа, сообщает пресс-служба губернатора региона.Содействие формированию комфортных условий глава региона пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств в городах и районах округа. В Салехарде прошла очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств. Подобный конкурс на Ямале проходит впервые. Новый грант – инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.Финансовую поддержку участники могут получить на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных центров. Обновления коснутся не только дизайна и концептуального наполнения, но и форматов работы с молодежью. Конкурс проходит в двух направлениях: молодежные пространства и добровольческие центры. Общий денежный фонд - 90 миллионов рублей."Грант на развитие молодежных пространств – это хороший шаг вперед. Уверен, что по итогам мы действительно увидим хорошую динамику. Подобный конкурс будет ежегодным и призываю всех, в том числе руководителей молодежного направления, еще шире смотреть предмет, создавать комбинированные пространства, чтобы мы достигали главного – появления в удобном месте притягательной точки для нашей молодежи", - приводятся в сообщении слова Артюхова.По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку - 14 миллионов рублей - получил Шурышкарский район. Деньги потратят на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. В Шурышкарском районе проживает более 2,5 тысячи молодых людей, но на сегодняшний день отсутствует молодежное пространство. Для молодежи появятся медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, будет закуплено аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.Десять миллионов рублей получил Губкинский, 6 миллионов рублей – Новый Уренгой и Ямальский районы, 5 миллионов рублей – Пуровский и Приуральский районы, 4 миллиона рублей – Лабытнанги и Надымский район, 3 миллионов рублей – Муравленко. По два гранта выиграли Салехард и Ноябрьск, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html

https://ria.ru/20220518/vychety-1789219218.html

ямал

салехард

шурышкарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, ямал, салехард, шурышкарский район, гранты