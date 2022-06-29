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ГД одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 29.06.2022
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ГД одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях
ГД одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 29.06.2022
ГД одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях
Госдума РФ на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:50
2022-06-29T17:50
общество
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россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности, путем включения подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети.Среди одобренных профильным комитетом по информполитике поправок ко второму чтению документа - поправка, предлагающая установить для организаций, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления, обязанность создавать официальные сайты и официальные страницы в социальных сетях для размещения информации о деятельности.
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общество, технологии, россия
17:50 29.06.2022
 
ГД одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях

Госдума одобрила проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.
Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".
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Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности, путем включения подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".
Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети.
Среди одобренных профильным комитетом по информполитике поправок ко второму чтению документа - поправка, предлагающая установить для организаций, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления, обязанность создавать официальные сайты и официальные страницы в социальных сетях для размещения информации о деятельности.
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