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СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде - РИА Новости, 29.06.2022
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде
Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:16
2022-06-29T22:16
2022-06-29T22:16
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, вечером в среду возле дома по улице Историческая в Волгограде были обнаружены тела 32-летней женщины и двух детей. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".Отмечается, что на место происшествия выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, смерть женщины и детей наступила "в результате падения с высоты 16 этажа".
https://ria.ru/20220627/delo-1798585104.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя маленькими детьми в Волгограде