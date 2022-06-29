https://ria.ru/20220629/gibel-1799127309.html

СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде

СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде - РИА Новости, 29.06.2022

СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде

Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:16

2022-06-29T22:16

2022-06-29T22:16

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, вечером в среду возле дома по улице Историческая в Волгограде были обнаружены тела 32-летней женщины и двух детей. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".Отмечается, что на место происшествия выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, смерть женщины и детей наступила "в результате падения с высоты 16 этажа".

https://ria.ru/20220627/delo-1798585104.html

волгоград

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)