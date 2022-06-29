Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/gibel-1799127309.html
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде - РИА Новости, 29.06.2022
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде
Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:16
2022-06-29T22:16
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, вечером в среду возле дома по улице Историческая в Волгограде были обнаружены тела 32-летней женщины и двух детей. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".Отмечается, что на место происшествия выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, смерть женщины и детей наступила "в результате падения с высоты 16 этажа".
https://ria.ru/20220627/delo-1798585104.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
22:16 29.06.2022
 
СК устанавливает причину гибели женщины с двумя детьми в Волгограде

СК устанавливает причину гибели женщины с двумя маленькими детьми в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают причину гибели женщины с двумя маленькими детьми, тела которых нашли возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, вечером в среду возле дома по улице Историческая в Волгограде были обнаружены тела 32-летней женщины и двух детей. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".
"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что на место происшествия выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов.
Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, смерть женщины и детей наступила "в результате падения с высоты 16 этажа".
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 23:31
СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье
 
ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала