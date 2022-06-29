https://ria.ru/20220629/germaniya-1798939748.html
Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине
Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" рассмеялся после вопроса от иностранной журналистки о гарантиях безопасности... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:28
2022-06-29T11:28
2022-06-29T11:53
в мире
германия
g7
саммит g7
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" рассмеялся после вопроса от иностранной журналистки о гарантиях безопасности Украине, что вызвало шквал недовольства в немецких СМИ и социальных сетях, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.Во вторник вечером польско-немецкая журналистка Розалия Романец во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Украине. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все".Как сообщает Berliner Zeitung, многие журналисты и пользователи соцсетей назвали такой поступок "неуважительным", "высокомерным" и "недостойным для принимающей стороны" саммита."Надо стыдиться за своего канцлера: иностранная журналистка в вежливом тоне задает федеральному канцлеру вопрос. Он реагирует с ехидством, надменностью, высокомерностью, что не умно, а глупо и несостоятельно. Необходимо извиниться", - цитирует газета запись в Twitter эксперта по политическим коммуникациям Хассо Мансфельда."Непонятно, что нашло на канцлера Шольца во время ответа. Но это не смешно, это просто высокомерное отношение к иностранному журналисту", - приводит издание мнение главного репортера телекомпаний NDR и WDR."Действительно досадно, господин канцлер. Когда я учила немецкий, мне настоятельно порекомендовали (использовать) на пресс-конференциях форму вежливого обращения", - поделилась своим разочарованием по поводу случившегося в своем Twitter-аккаунте сама журналистка, пишет издание.Как отмечает газета, правительство ФРГ уже несколько недель назад объявило о предоставлении Украине гарантий безопасности, однако оно до сих пор не дало никакого конкретного разъяснения.Саммит G7 под председательством Германии проходил в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, g7, саммит g7, украина, олаф шольц
11:28 29.06.2022 (обновлено: 11:53 29.06.2022)
Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине
Газета Berliner Zeitung: смех Шольца в ответ на вопрос об Украине вызвал недовольство
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" рассмеялся после вопроса от иностранной журналистки о гарантиях безопасности Украине, что вызвало шквал недовольства в немецких СМИ и социальных сетях, пишет немецкая газета Berliner Zeitung
.
Во вторник вечером польско-немецкая журналистка Розалия Романец во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7
обещала Украине
. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все".
Как сообщает Berliner Zeitung, многие журналисты и пользователи соцсетей назвали такой поступок "неуважительным", "высокомерным" и "недостойным для принимающей стороны" саммита.
"Надо стыдиться за своего канцлера: иностранная журналистка в вежливом тоне задает федеральному канцлеру вопрос. Он реагирует с ехидством, надменностью, высокомерностью, что не умно, а глупо и несостоятельно. Необходимо извиниться", - цитирует газета запись в Twitter эксперта по политическим коммуникациям Хассо Мансфельда.
"Непонятно, что нашло на канцлера Шольца во время ответа. Но это не смешно, это просто высокомерное отношение к иностранному журналисту", - приводит издание мнение главного репортера телекомпаний NDR и WDR.
"Действительно досадно, господин канцлер. Когда я учила немецкий, мне настоятельно порекомендовали (использовать) на пресс-конференциях форму вежливого обращения", - поделилась своим разочарованием по поводу случившегося в своем Twitter-аккаунте сама журналистка, пишет издание.
Как отмечает газета, правительство ФРГ
уже несколько недель назад объявило о предоставлении Украине гарантий безопасности, однако оно до сих пор не дало никакого конкретного разъяснения.
Саммит G7 под председательством Германии проходил в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.