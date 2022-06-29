https://ria.ru/20220629/germaniya-1798939748.html

Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине

Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" рассмеялся после вопроса от иностранной журналистки о гарантиях безопасности... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:28

2022-06-29T11:28

2022-06-29T11:53

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g7

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олаф шольц

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" рассмеялся после вопроса от иностранной журналистки о гарантиях безопасности Украине, что вызвало шквал недовольства в немецких СМИ и социальных сетях, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.Во вторник вечером польско-немецкая журналистка Розалия Романец во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Украине. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все".Как сообщает Berliner Zeitung, многие журналисты и пользователи соцсетей назвали такой поступок "неуважительным", "высокомерным" и "недостойным для принимающей стороны" саммита."Надо стыдиться за своего канцлера: иностранная журналистка в вежливом тоне задает федеральному канцлеру вопрос. Он реагирует с ехидством, надменностью, высокомерностью, что не умно, а глупо и несостоятельно. Необходимо извиниться", - цитирует газета запись в Twitter эксперта по политическим коммуникациям Хассо Мансфельда."Непонятно, что нашло на канцлера Шольца во время ответа. Но это не смешно, это просто высокомерное отношение к иностранному журналисту", - приводит издание мнение главного репортера телекомпаний NDR и WDR."Действительно досадно, господин канцлер. Когда я учила немецкий, мне настоятельно порекомендовали (использовать) на пресс-конференциях форму вежливого обращения", - поделилась своим разочарованием по поводу случившегося в своем Twitter-аккаунте сама журналистка, пишет издание.Как отмечает газета, правительство ФРГ уже несколько недель назад объявило о предоставлении Украине гарантий безопасности, однако оно до сих пор не дало никакого конкретного разъяснения.Саммит G7 под председательством Германии проходил в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

https://ria.ru/20220628/germaniya-1798851701.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, g7, саммит g7, украина, олаф шольц