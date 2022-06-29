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Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022
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Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ
Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022
Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ
Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:36
2022-06-29T14:51
в мире
великобритания
нидерланды
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times.По данным издания, такая мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован британской энергетической компанией National Grid.Сообщается, что стратегия предусматривает перекрытие трубопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию. В то время как европейские страны "столкнулись с перспективой прекращения экспорта газа из России", этот план грозит подорвать стремление к международному сотрудничеству в области энергетики, говорится в публикации.Как отмечает газета, европейские газовые компании призвали Великобританию сотрудничать с ЕС и предупредили, что отключение трубопроводов может иметь неприятные последствия. Отмечается, что в зимний период Британия импортирует из континентальной Европы значительные объемы газа.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.
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в мире, великобритания, нидерланды, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
13:36 29.06.2022 (обновлено: 14:51 29.06.2022)
 
Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ

Газета FT: Британия в случае нехватки газа может прекратить поставлять его в Европу

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times.
По данным издания, такая мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован британской энергетической компанией National Grid.
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Сообщается, что стратегия предусматривает перекрытие трубопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию. В то время как европейские страны "столкнулись с перспективой прекращения экспорта газа из России", этот план грозит подорвать стремление к международному сотрудничеству в области энергетики, говорится в публикации.
Как отмечает газета, европейские газовые компании призвали Великобританию сотрудничать с ЕС и предупредили, что отключение трубопроводов может иметь неприятные последствия. Отмечается, что в зимний период Британия импортирует из континентальной Европы значительные объемы газа.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.
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