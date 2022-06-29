https://ria.ru/20220629/gaz-1798978057.html

Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ

Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022

Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ

Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:36

2022-06-29T13:36

2022-06-29T14:51

в мире

великобритания

нидерланды

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times.По данным издания, такая мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован британской энергетической компанией National Grid.Сообщается, что стратегия предусматривает перекрытие трубопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию. В то время как европейские страны "столкнулись с перспективой прекращения экспорта газа из России", этот план грозит подорвать стремление к международному сотрудничеству в области энергетики, говорится в публикации.Как отмечает газета, европейские газовые компании призвали Великобританию сотрудничать с ЕС и предупредили, что отключение трубопроводов может иметь неприятные последствия. Отмечается, что в зимний период Британия импортирует из континентальной Европы значительные объемы газа.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798728271.html

https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, нидерланды, европа, евросоюз, санкции в отношении россии