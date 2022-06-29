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Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы - РИА Новости, 29.06.2022
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Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы
Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы - РИА Новости, 29.06.2022
Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы
В Великобритании разрешили продавать еду из японского региона Фукусима, пишет The Guardian. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:28
2022-06-29T12:28
великобритания
фукусима (префектура)
япония
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Великобритании разрешили продавать еду из японского региона Фукусима, пишет The Guardian."Много товаров станет доступно в японских ресторанах и специализированных магазинах в Англии, Шотландии и Уэльсе", - отмечает издание, добавляя, что сетевые супермаркеты Tesco и Waitrose все же решили пока не реализовывать эту продукцию .Поставки из Фукусимы запретили в Великобритании в 2011 году, после произошедшей в японском регионе аварии на ядерной электростанции, но с тех пор ограничения постепенно снимались.В России запрет на ввоз продукции из Фукусимы все еще сохраняется.Разрушительное землетрясениев Японии 11 марта 2011 года и последовавшееза ним цунами привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1". Это спровоцировало несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в некоторыхрайонах Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.
https://ria.ru/20220404/tseny-1781658902.html
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великобритания
фукусима (префектура)
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великобритания, фукусима (префектура), япония
12:28 29.06.2022
 
Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы

Guardian: Великобритания отменила запрет на импорт продуктов из Фукусимы

© AP Photo / Eugene HoshikoЖенщина в супермаркете в Японии
Женщина в супермаркете в Японии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Женщина в супермаркете в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Великобритании разрешили продавать еду из японского региона Фукусима, пишет The Guardian.
"Много товаров станет доступно в японских ресторанах и специализированных магазинах в Англии, Шотландии и Уэльсе", - отмечает издание, добавляя, что сетевые супермаркеты Tesco и Waitrose все же решили пока не реализовывать эту продукцию .
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Поставки из Фукусимы запретили в Великобритании в 2011 году, после произошедшей в японском регионе аварии на ядерной электростанции, но с тех пор ограничения постепенно снимались.
В России запрет на ввоз продукции из Фукусимы все еще сохраняется.
Разрушительное землетрясениев Японии 11 марта 2011 года и последовавшееза ним цунами привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1". Это спровоцировало несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в некоторыхрайонах Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.
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ВеликобританияФукусима (префектура)Япония
 
 
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