https://ria.ru/20220629/fukusima-1798961061.html

Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы

Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы - РИА Новости, 29.06.2022

Guardian: Великобритания готова к еде из Фукусимы

В Великобритании разрешили продавать еду из японского региона Фукусима, пишет The Guardian. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:28

2022-06-29T12:28

2022-06-29T12:28

великобритания

фукусима (префектура)

япония

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Великобритании разрешили продавать еду из японского региона Фукусима, пишет The Guardian."Много товаров станет доступно в японских ресторанах и специализированных магазинах в Англии, Шотландии и Уэльсе", - отмечает издание, добавляя, что сетевые супермаркеты Tesco и Waitrose все же решили пока не реализовывать эту продукцию .Поставки из Фукусимы запретили в Великобритании в 2011 году, после произошедшей в японском регионе аварии на ядерной электростанции, но с тех пор ограничения постепенно снимались.В России запрет на ввоз продукции из Фукусимы все еще сохраняется.Разрушительное землетрясениев Японии 11 марта 2011 года и последовавшееза ним цунами привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1". Это спровоцировало несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в некоторыхрайонах Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781658902.html

https://ria.ru/20220623/guterresh-1797708979.html

великобритания

фукусима (префектура)

япония

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великобритания, фукусима (префектура), япония