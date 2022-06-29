https://ria.ru/20220629/frg-1798911096.html

В Германии рассказали, что Шольц пытался скрыть о ситуации в G7

В Германии рассказали, что Шольц пытался скрыть о ситуации в G7 - РИА Новости, 29.06.2022

В Германии рассказали, что Шольц пытался скрыть о ситуации в G7

Корреспондент немецкого издания Welt Саша Ленарц засомневался в единодушии стран "Большей семерки" после интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца изданию. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:45

2022-06-29T09:45

2022-06-29T10:18

в мире

цены на нефть

джо байден

эммануэль макрон

владимир путин

франция

сша

германия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Корреспондент немецкого издания Welt Саша Ленарц засомневался в единодушии стран "Большей семерки" после интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца изданию.По мнению журналиста, лидеры G7 так и не смогли прийти к согласию по целому ряду вопросов.Так, в издании указали на преждевременные заявления президента США Джо Байдена об ограничениях в отношении импорта российского золота."Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС. Неизвестно, найдет ли эта идея отклик у большинства членов организации", — отмечается в публикации.Помимо этого, как пишет корреспондент, страны пока не смогли договориться о введении предельных цен на нефть."Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую", — добавили в издании.При этом, по словам журналиста, между Германией и США также существуют разногласия по поводу того, как вести себя с Китаем."В то время как Вашингтон видит в Китае главного стратегического врага, Берлин просто называет своего наиболее важного торгового партнера "конкурентом", — подчеркивается в публикации.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220629/sholts-1798890706.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, франция, сша, германия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии