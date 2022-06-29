https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html

Burger King и KFC в России перейдут на напитки "Черноголовки"

Burger King и KFC в России перейдут на напитки "Черноголовки" - РИА Новости, 29.06.2022

Burger King и KFC в России перейдут на напитки "Черноголовки"

Две крупные сети быстрого питания в России - KFC и Burger King - переходят на напитки "Черноголовки", лимонады и воду, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:09

2022-06-29T11:09

2022-06-29T14:22

экономика

россия

mcdonald's corporation

олег пароев

pepsico, inc.

черноголовка

kfc

burger king (бургер кинг)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Две крупные сети быстрого питания в России - KFC и Burger King - переходят на напитки "Черноголовки", лимонады и воду, выяснил корреспондент РИА Новости.Посетителям KFC в Москве уже предлагают в меню колу из "Черноголовки", а также лимонады "май-тай", "пина-колада" и обычную и газированную воду. Колу посетителям пока предлагают в бутылках за 99 рублей и на вкус она практически не отличается от традиционной Coca-Cola. В сети быстрого питания Burger King картина любопытная: только два из 12 кранов доступны посетителям и в них пока только холодный черный и зеленый чай. На остальных надпись: "Здесь просто вода" с припиской - "но это не навсегда".Сотрудники одного из столичных ресторанов Burger King рассказали корреспонденту РИА Новости, что "заказ на "Черноголовку" уже есть", и в скором времени в ресторанах будут представлены разные лимонады от этого бренда, в их числе будут напитки "Дюшес" и "Байкал". Между тем, пока в приложении Burger King никаких напитков от "Черноголовки" не предлагается, убедился корреспондент РИА Новости."С конца апреля мы работаем с Burger King и KFC, то есть контракт с этими сетями у нас уже есть", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки". Там также подчеркнули, что в Burger King поставляют лимонады в виде сиропов для розлива по стаканам, а в KFC - в бутылках по 0,5 литра.При этом Coca-Cola пока еще есть в ресторанах преемника McDonald's в России - сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка". Гендиректор компании Олег Пароев в середине июня сообщал, что рестораны сделали определенный запас Coca-Cola, но он рано или поздно закончится, поэтому сеть уже сейчас ищет замену, в числе кандидатов есть и "Черноголовка". Coca-Cola пока представлена и в меню сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Однако агентству в компании рассказали, что тоже ведут переговоры с крупными российскими производителями газировки, кроме того предлагают посетителям авторские лимонады.Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.

https://ria.ru/20220626/obschepit-1798168578.html

россия

черноголовка

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, mcdonald's corporation, олег пароев, pepsico, inc., черноголовка, kfc, burger king (бургер кинг), санкции в отношении россии