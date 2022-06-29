https://ria.ru/20220629/exomars-1798892498.html

Рогозин рассказал, когда Европейское агентство даст ответ по ExoMars

Рогозин рассказал, когда Европейское агентство даст ответ по ExoMars - РИА Новости, 29.06.2022

Рогозин рассказал, когда Европейское агентство даст ответ по ExoMars

Европейское космическое агентство 15 июля даст "Роскосмосу" окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:08

2022-06-29T03:08

2022-06-29T03:08

космос - риа наука

россия

марс

брюссель

роскосмос

дмитрий рогозин

европейское космическое агентство

экзомарс

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейское космическое агентство 15 июля даст "Роскосмосу" окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году, заявил РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.При этом он уточнил, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией в 2024 году."При таком лае, который звучит в Брюсселе, об этом речи быть не может, поэтому мы идем на национальную миссию, в этом нет никаких сомнений", — добавил Рогозин.По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривалось возвращение к совместной работе над миссией с возможным пуском в 2024 году. Еще один вариант — прекращение взаимодействия и отправка европейского оборудования из России и российского обратно из Европы.ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html

https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html

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