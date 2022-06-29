https://ria.ru/20220629/evraev-1799052515.html

Ярославская область заинтересована в сильных муниципалитетах

Ярославская область заинтересована в сильных муниципалитетах - РИА Новости, 29.06.2022

Ярославская область заинтересована в сильных муниципалитетах

Правительство Ярославской области заинтересовано в том, чтобы в регионе были сильные муниципалитеты, в связи с чем основная часть полученных из федерального... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:09

2022-06-29T17:09

2022-06-29T17:18

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области заинтересовано в том, чтобы в регионе были сильные муниципалитеты, в связи с чем основная часть полученных из федерального бюджета 6,5 миллиарда рублей будет направлена на предоставление бюджетных кредитов Ярославлю, Рыбинску и Тутаеву, заявил врио губернатора Михаил Евраев.По данным пресс-службы областного правительства, в среду врио губернатора сообщил, что Ярославской области предоставлены средства из федерального бюджета в сумме 6,5 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств области и муниципальных образований перед коммерческими структурами. Такое решение принято правительством РФ, чтобы поддержать финансовую стабильность на местах, отмечают в пресс-службе.Глава региона сообщил, что основная часть федерального кредита будет направлена на предоставление бюджетных кредитов трём муниципальным образованиям области. Ярославль получит 4,4 миллиарда рублей, Рыбинск – 806,5 миллиона рублей и Тутаев – 8 миллионов рублей.По словам врио губернатора Михаила Евраева, теперь этим городам не придётся тратить серьезные средства на проценты по коммерческим кредитам. Бюджетные средства они получат практически на беспроцентной основе - по ставке 0,1% годовых, что позволит существенно сократить расходы на обслуживание муниципального долга."Сэкономленные средства можно будет направить на социальные программы. Надеемся, что при снижении долговой нагрузки на муниципальные образования, их возможности существенно увеличатся. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были сильные муниципалитеты и выполняли те задачи, которые перед ними ставят жители", - подчеркнул врио губернатора.Он отметил, что оставшаяся часть федерального кредита будет направлена на частичное погашение задолженности по государственным ценным бумагам области.

https://ria.ru/20220623/transport-1797559235.html

https://ria.ru/20220617/yaroslavl-1796261702.html

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экономика, жкх, ярославская область, рыбинск, россия