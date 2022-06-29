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Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" - РИА Новости, 29.06.2022
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Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" - РИА Новости, 29.06.2022
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"
Украина и ЕС подписали в среду соглашение о "транспортном безвизе", сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:47
2022-06-29T19:47
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина и ЕС подписали в среду соглашение о "транспортном безвизе", сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры."Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По словам министра Александра Кубракова, соглашение крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы.Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь водительское удостоверение международного образца. Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации.По информации мининфраструктуры, Украина согласовала временную отмену разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html
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в мире, украина, лион, россия, евросоюз
19:47 29.06.2022
 
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"

Министерство инфраструктуры: Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина и ЕС подписали в среду соглашение о "транспортном безвизе", сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.
"Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По словам министра Александра Кубракова, соглашение крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы.
Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь водительское удостоверение международного образца. Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации.
По информации мининфраструктуры, Украина согласовала временную отмену разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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