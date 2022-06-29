https://ria.ru/20220629/es-1799105798.html

Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"

Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" - РИА Новости, 29.06.2022

Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"

Украина и ЕС подписали в среду соглашение о "транспортном безвизе", сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:47

2022-06-29T19:47

2022-06-29T19:47

в мире

украина

лион

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина и ЕС подписали в среду соглашение о "транспортном безвизе", сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры."Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По словам министра Александра Кубракова, соглашение крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы.Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь водительское удостоверение международного образца. Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации.По информации мининфраструктуры, Украина согласовала временную отмену разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html

украина

лион

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, лион, россия, евросоюз