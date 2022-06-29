https://ria.ru/20220629/ekonomika-1799000195.html
Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно
Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно - РИА Новости, 29.06.2022
Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно
Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:54
2022-06-29T14:54
2022-06-29T14:58
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт. А тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный - здесь, мы видим, восстановление идет гораздо сложнее", - сказал Решетников.При этом, по его словам, статистика импорта "несколько отошла от самых минимальных значений".Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным - машин и оборудования.
https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html
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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:54 29.06.2022 (обновлено: 14:58 29.06.2022)
Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно
Глава МЭР Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт. А тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный - здесь, мы видим, восстановление идет гораздо сложнее", - сказал Решетников.
При этом, по его словам, статистика импорта "несколько отошла от самых минимальных значений".
Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным - машин и оборудования.