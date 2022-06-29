https://ria.ru/20220629/ekonomika-1799000195.html

Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно

Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно - РИА Новости, 29.06.2022

Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно

Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:54

2022-06-29T14:54

2022-06-29T14:58

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в РФ идет гораздо сложнее, чем потребительского, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт. А тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный - здесь, мы видим, восстановление идет гораздо сложнее", - сказал Решетников.При этом, по его словам, статистика импорта "несколько отошла от самых минимальных значений".Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным - машин и оборудования.

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html

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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)