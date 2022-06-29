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Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву

Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву - РИА Новости, 29.06.2022

Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву

Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

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КАИР, 29 июн — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву, сообщила РИА Новости одна из туристок.Ранее одна из отдыхающих рассказала РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня, но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании IFly, при этом борт не вылетел из-за технических причин.В туроператоре Fun&Sun РИА Новости рассказали, что дата вылета туристов из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы. В авиакомпании IFly уточнили, что задержка произошла по причине технической неисправности воздушного судна.Как сообщили РИА Новости в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха, авиарейс F7 4710 вылетел в Москву в 01.30 по местному времени (02.30 мск)."Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", — сообщила РИА Новости туристка Дарья.

https://ria.ru/20220628/egipet-1798667981.html

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Лана Баева

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