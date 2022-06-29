https://ria.ru/20220629/egipet-1798922976.html
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву - РИА Новости, 29.06.2022
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву
Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
туризм
туризм
москва
шарм-эш-шейх
ifly
egyptair
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94184/19/941841903_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_f62ad52f951f30e12b3cda1cb58852a4.jpg
КАИР, 29 июн — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву, сообщила РИА Новости одна из туристок.Ранее одна из отдыхающих рассказала РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня, но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании IFly, при этом борт не вылетел из-за технических причин.В туроператоре Fun&Sun РИА Новости рассказали, что дата вылета туристов из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы. В авиакомпании IFly уточнили, что задержка произошла по причине технической неисправности воздушного судна.Как сообщили РИА Новости в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха, авиарейс F7 4710 вылетел в Москву в 01.30 по местному времени (02.30 мск)."Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", — сообщила РИА Новости туристка Дарья.
https://ria.ru/20220628/egipet-1798667981.html
москва
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94184/19/941841903_6:0:2587:1936_1920x0_80_0_0_2536fd28a32bfe44f087ce40ec74f248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, шарм-эш-шейх, ifly, egyptair, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву
Самолет с туристами из России, задержавшимися в Шарм-эш-Шейхе, прилетел в Москву
КАИР, 29 июн — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву, сообщила РИА Новости одна из туристок.
Ранее одна из отдыхающих рассказала РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня, но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании IFly, при этом борт не вылетел из-за технических причин.
В туроператоре Fun&Sun РИА Новости рассказали, что дата вылета туристов из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы. В авиакомпании IFly уточнили, что задержка произошла по причине технической неисправности воздушного судна.
Как сообщили РИА Новости в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха, авиарейс F7 4710 вылетел в Москву в 01.30 по местному времени (02.30 мск).
"Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", — сообщила РИА Новости туристка Дарья.