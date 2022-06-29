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Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву - РИА Новости, 29.06.2022
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Туризм
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Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву - РИА Новости, 29.06.2022
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву
Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
туризм
туризм
москва
шарм-эш-шейх
ifly
egyptair
новости - туризм
туристы
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КАИР, 29 июн — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву, сообщила РИА Новости одна из туристок.Ранее одна из отдыхающих рассказала РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня, но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании IFly, при этом борт не вылетел из-за технических причин.В туроператоре Fun&amp;Sun РИА Новости рассказали, что дата вылета туристов из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы. В авиакомпании IFly уточнили, что задержка произошла по причине технической неисправности воздушного судна.Как сообщили РИА Новости в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха, авиарейс F7 4710 вылетел в Москву в 01.30 по местному времени (02.30 мск)."Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", — сообщила РИА Новости туристка Дарья.
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туризм, москва, шарм-эш-шейх, ifly, egyptair, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
11:16 29.06.2022
 
Россияне, застрявшие в Египте, вернулись в Москву

Самолет с туристами из России, задержавшимися в Шарм-эш-Шейхе, прилетел в Москву

© РИА НовостиСайт авиакомпании "Ай Флай". Архивное фото
Сайт авиакомпании Ай Флай. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КАИР, 29 июн — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на дополнительные шесть дней из-за отложенных авиарейсов, прилетел в Москву, сообщила РИА Новости одна из туристок.
Ранее одна из отдыхающих рассказала РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня, но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании IFly, при этом борт не вылетел из-за технических причин.
В туроператоре Fun&Sun РИА Новости рассказали, что дата вылета туристов из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы. В авиакомпании IFly уточнили, что задержка произошла по причине технической неисправности воздушного судна.
Как сообщили РИА Новости в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха, авиарейс F7 4710 вылетел в Москву в 01.30 по местному времени (02.30 мск).
"Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", — сообщила РИА Новости туристка Дарья.
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 13:40Туризм
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
 
ТуризмТуризмМоскваШарм-эш-ШейхiFlyEgyptAirНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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