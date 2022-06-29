https://ria.ru/20220629/ege-1798981842.html
Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово
Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово - РИА Новости, 29.06.2022
Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово
Выпускники школ Тюменской области за сдачу единого государственного экзамена на 100 баллов до 1 августа получат по 100 тысяч рублей. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:47
2022-06-29T13:47
2022-06-29T13:47
тюменская область
россия
общество
тюменская область
единый государственный экзамен (егэ)
александр моор
образование - общество
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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области за сдачу единого государственного экзамена на 100 баллов до 1 августа получат по 100 тысяч рублей.Инициатива поощрить стобалльников денежными выплатами принадлежит губернатору Тюменской области Александру Моору, во время июньской прямой линии он поручил департаменту образования и науки Тюменской области подготовить необходимую для этого нормативную базу."В соответствии с поручением губернатора Тюменской области, выпускники этого года, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут назначены после окончания экзаменационной кампании и формирования списка выпускников до 1 августа 2022 года. Выплата предусмотрена за каждый 100-балльный результат единого государственного экзамена", - сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.Результаты экзаменов по нескольким предметам пока еще не известны, но, по предварительным данным, на поощрение претендуют 44 выпускника, в том числе школьница, набравшая 100 баллов по двум предметам.Списки отличившихся выпускников формируются департаментом образования и науки по итогам ЕГЭ, ребятам нужно будет предоставить лишь необходимые документы для перечисления вознаграждения, пояснили в информцентре.
https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, тюменская область, единый государственный экзамен (егэ), александр моор, образование - общество
Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово
Тюменские выпускники, набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат по сто тысяч рублей
ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области за сдачу единого государственного экзамена на 100 баллов до 1 августа получат по 100 тысяч рублей.
Инициатива поощрить стобалльников денежными выплатами принадлежит губернатору Тюменской области Александру Моору
, во время июньской прямой линии он поручил департаменту образования и науки Тюменской области подготовить необходимую для этого нормативную базу.
"В соответствии с поручением губернатора Тюменской области, выпускники этого года, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут назначены после окончания экзаменационной кампании и формирования списка выпускников до 1 августа 2022 года. Выплата предусмотрена за каждый 100-балльный результат единого государственного экзамена", - сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.
Результаты экзаменов по нескольким предметам пока еще не известны, но, по предварительным данным, на поощрение претендуют 44 выпускника, в том числе школьница, набравшая 100 баллов по двум предметам.
Списки отличившихся выпускников формируются департаментом образования и науки по итогам ЕГЭ, ребятам нужно будет предоставить лишь необходимые документы для перечисления вознаграждения, пояснили в информцентре.