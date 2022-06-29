https://ria.ru/20220629/ege-1798981842.html

Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово

Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово - РИА Новости, 29.06.2022

Тюменских выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, поощрят финансово

Выпускники школ Тюменской области за сдачу единого государственного экзамена на 100 баллов до 1 августа получат по 100 тысяч рублей. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:47

2022-06-29T13:47

2022-06-29T13:47

тюменская область

россия

общество

тюменская область

единый государственный экзамен (егэ)

александр моор

образование - общество

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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области за сдачу единого государственного экзамена на 100 баллов до 1 августа получат по 100 тысяч рублей.Инициатива поощрить стобалльников денежными выплатами принадлежит губернатору Тюменской области Александру Моору, во время июньской прямой линии он поручил департаменту образования и науки Тюменской области подготовить необходимую для этого нормативную базу."В соответствии с поручением губернатора Тюменской области, выпускники этого года, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут назначены после окончания экзаменационной кампании и формирования списка выпускников до 1 августа 2022 года. Выплата предусмотрена за каждый 100-балльный результат единого государственного экзамена", - сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.Результаты экзаменов по нескольким предметам пока еще не известны, но, по предварительным данным, на поощрение претендуют 44 выпускника, в том числе школьница, набравшая 100 баллов по двум предметам.Списки отличившихся выпускников формируются департаментом образования и науки по итогам ЕГЭ, ребятам нужно будет предоставить лишь необходимые документы для перечисления вознаграждения, пояснили в информцентре.

https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, тюменская область, единый государственный экзамен (егэ), александр моор, образование - общество