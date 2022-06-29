https://ria.ru/20220629/doverie-1799081363.html

Ученые объяснили, почему бедные меньше доверяют политикам

Ученые объяснили, почему бедные меньше доверяют политикам - РИА Новости, 29.06.2022

Ученые объяснили, почему бедные меньше доверяют политикам

Люди с низким социально-экономическим статусом меньше доверяют политикам, поскольку сильнее подвержены явлению под названием аномия, считают бельгийские ученые. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:30

2022-06-29T18:30

2022-06-29T18:52

наука

брюссель

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политика

социология

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Люди с низким социально-экономическим статусом меньше доверяют политикам, поскольку сильнее подвержены явлению под названием аномия, считают бельгийские ученые. Их статья опубликована в научном журнале Social Psychological Bulletin.Ранее было известно, что социально-экономический статус (СЭС) людей связан с их политическим доверием. Обычно это объясняется социализацией. При более высоком СЭС люди лучше знакомы с демократическими ценностями или чаще взаимодействуют с заслуживающими доверия институтами. Это повышает политический интерес и, в конечном итоге, улучшает отношение к государственным деятелям.В новом исследовании Тьерри Борнан и Оливье Кляйн из Свободного университета Брюсселя предлагают дополнительное объяснение: более низкий СЭС усиливает ощущение того, что социальная структура разрушается, и это снижает политическое доверие.Аномия — состояние общества в условиях разложения социальных норм и институтов, во время которого исчезают моральные стандарты и взаимное доверие людей друг к другу. Концепция впервые была предложена французским социологом Эмилем Дюркгеймом.Исследование было проведено на основе опроса населения Валлонии — франкофонного региона Бельгии, известного своими экономическими трудностями. Выяснилось, что люди с низким СЭС сильнее ощущают аномию, чем люди с более высоким статусом. Причем чем ниже общественное положение и доход человека, тем больше ему кажется, что социальная ткань разрушается.Таким образом, считают ученые, авторитет политиков среди населения зависит не только от их действий. Если люди негативно воспринимают процессы, происходящие в обществе в целом, это снижает и доверие к государственным деятелям.Исследователи также показали, что восприятие аномии связано с более низким уровнем межличностного доверия. Авторы считают, что улучшить ситуацию поможет социальная политика, направленная на сокращение неравенства в обществе.

https://ria.ru/20220527/son-1790936013.html

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брюссель, бельгия, политика, социология, общество