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Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.06.2022
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:54
2022-06-29T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Петровского района ранение получила мирная жительница 1978 года рождения, находившаяся возле магазина "ДЕН" по улице Косарева, 1. С контузией головного мозга пострадавшая направлена к невропатологу в ЦГБ №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате ночного обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками обесточены 65 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 6300 абонентов в Кировском и Куйбышевском районах.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина
09:54 29.06.2022
 
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мэр Донецка Кулемзин: женщина ранена при обстреле украинскими войсками Петровского района

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего обстрела Петровского района ранение получила мирная жительница 1978 года рождения, находившаяся возле магазина "ДЕН" по улице Косарева, 1. С контузией головного мозга пострадавшая направлена к невропатологу в ЦГБ №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате ночного обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками обесточены 65 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 6300 абонентов в Кировском и Куйбышевском районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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