https://ria.ru/20220629/donetsk-1798912664.html
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.06.2022
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:54
2022-06-29T09:54
2022-06-29T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Петровского района ранение получила мирная жительница 1978 года рождения, находившаяся возле магазина "ДЕН" по улице Косарева, 1. С контузией головного мозга пострадавшая направлена к невропатологу в ЦГБ №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате ночного обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками обесточены 65 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 6300 абонентов в Кировском и Куйбышевском районах.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_113:0:897:588_1920x0_80_0_0_47170770aaaf6e616404ba057d4d2724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мэр Донецка Кулемзин: женщина ранена при обстреле украинскими войсками Петровского района