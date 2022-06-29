https://ria.ru/20220629/donetsk-1798912664.html

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.06.2022

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:54

2022-06-29T09:54

2022-06-29T09:54

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Петровского района ранение получила мирная жительница 1978 года рождения, находившаяся возле магазина "ДЕН" по улице Косарева, 1. С контузией головного мозга пострадавшая направлена к невропатологу в ЦГБ №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате ночного обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками обесточены 65 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 6300 абонентов в Кировском и Куйбышевском районах.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина