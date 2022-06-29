https://ria.ru/20220629/dnr-1799130384.html

Украинские войска обстреляли Горловку из танка

Украинские войска обстреляли Горловку из танка - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из танка

Украинские войска в 21.20 обстреляли Горловку, произведено пять выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:41

2022-06-29T22:41

2022-06-29T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 обстреляли Горловку, произведено пять выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): произведено пять выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол