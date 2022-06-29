https://ria.ru/20220629/dnr-1799105979.html
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов
Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:48
2022-06-29T19:48
2022-06-29T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов
Народная милиция: ВСУ выпустили по ДНР более ста снарядов с начала суток