Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/dnr-1799105979.html
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов
Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:48
2022-06-29T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794612935_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_366dca38e3647352f651c1357eaec768.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794612935_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8668ae4b370745a0f93bc599b1e9bd3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:48 29.06.2022
 
Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов

Народная милиция: ВСУ выпустили по ДНР более ста снарядов с начала суток

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала