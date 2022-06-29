https://ria.ru/20220629/dnr-1799105979.html

Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов

Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:48

2022-06-29T19:48

2022-06-29T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк